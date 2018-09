Carmen Dan spune că nu a fost citată la Parchetul General în dosarul violenţelor din 10 august, dar crede ca va fi chemată: Eu voi fi bomboana de pe colivă

"Până acum nu am primit citaţie, nu am primit invitaţie, dar cred că în aceeaşi strategie asta se va întâmpla într-o ultimă instanţă şi eu voi fi bomboana de pe colivă sau cireaşa de pe tort. Nu ştiu în ce notă să gândesc, dar mă aştept să fiu şi eu citată şi, aşa cum am mai declarat, sunt la dispozi'ia organelor de cercetare. Şi când mă vor chema mă voi duce, nu voi avea absolut nicio reţinere", a declarat Carmen Dan, miercuri seară, la Antena 3.

Întrebată dacă crede că va fi pusă sub acuzare, Carmen Dan a spus că nu vede motive pentru care procurori ar face acest lucru: "Nu văd de ce aş fi pusă sub acuzare, dar dacă asta se va întâmpla, vom vedea".

Ministrul de Interne Carman Dan a ţinut să reafirme că acţiunea Jandarmeriei în data de 10 august a fost una legală.

“Mă uit cu încredere către Jandarmerie, pentru că vor mai avea de gestionat astfel de evenimente şi mă aştept să fie atenţi (...) şi să nu facă decât cee ace dispune legea”, a mai spus Carmen Dan.