Carmen Dan, întrebată despre acuzaţiile Gabrielei Firea: Cât timp voi conduce MAI, această instituţie nu se va implica în dispute politice

Ministrul a precizat că are "toată disponibilitatea" de a se pune la dispoziţia autorităţilor judiciare şi a Parlamentului. Întrebată de jurnalişti despre acuzaţiile pe care i le aduce primarul Capitalei, Gabriela Firea, care i-a cerut demisia, Carmen Dan a spus că nu va răspunde niciodată de pe scările MAI unor astfel de afirmaţii şi că "singura atitudine pe care poate să o aibă un om responsabil şi un şef de instituţie responsabil este aceea de decenţă şi de rezervare".

"Pe mine n-o să mă auziţi răspunzând unor astfel de afirmaţii care au conotaţie politică, care ţin de sfera politică, de pe scările Ministerului de Interne. Atât timp cât voi fi ministru de Interne, această instituţie nu se va implica în disputele politice. Aşa că orice întrebare care are legătură cu Ministerul de Interne va primi răspuns fără ezitare. În rest, absolut nicio declaraţie politică nu voi face de pe scările acestui minister. Până atunci, cred că singura atitudine pe care poate să o aibă un om responsabil şi un şef de instituţie responsabil este aceea de decenţă şi de rezervare şi nu am să părăsesc această atitudine atât timp cât eu voi reprezenta juridic acest minister. Vom lămuri toate aspectele care ţin de derularea evenimentelor din 10 august în cadru instituţional, la Parchet, la comisiile parlamentare, pentru că o anchetă par se poate derula în paralel cu ancheta judiciară", a adăugat ministrul de Interne.