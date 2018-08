VIDEO Carmen Dan, despre mitingul diasporei: Am fost la minister şi, iniţial, mi-am luat informaţiile de la televizor

Ministrul de Interne, Carmen Dan, reprezentanţii Jandarmeriei, dar şi secretarul de stat, Raed Arafat, au venit la Comisia de Apărare din Parlament pentru a fi audiaţi în legătură cu violenţele din 10 august, din Piaţa Victoriei.

Încă de la începutul şedinţei au început contrele între cei de la PSD şi cei de la PNL. Preşedintele Comisiei de Apărare, Dorel Căprar, a propus scoaterea presei din sală, atunci când se discută date clasificate, în timp ce PNL, prin Ovidiu Raeţchi, a propus ca aceste date să fie discutate la finalul şedinţei.

Ministrul de Interne a subliniat că ea nu a coordonat efectiv acţiunea forţelor de ordine din seara zilei de 10 august. Carmen Dan a precizat că a fost prezentă în minister în acea zi, dar că tot ceea ce a cerut a fost să fie ţinută la curent cu desfăşurarea evenimentelor. „Mi-am întrerupt concediul de odihnă şi am fost prezentă în minister din după-amiaza zilei de 10 august. Tot ceea ce am solicitat a fost să fiu informată cu privire la evenimente şi am plecat di minister în jurul orei 03:00”, a declarat Dan.

„Am avut la final o întâlnire cu şefii unităţilor implicate în această acţiune pentru ca aceştia să-mi împărtăşească propriile impresii. Aveam teme sensibile, o armă dispăruse şi doi jandarmi răniţi. Însă repet, nu a fost o şedinţă operativă, a fost una informativă”, a subliniat din nou ministrul. Întrebată despre violenţa de care au dat dovadă o parte a jandarmilor Carmen Dan a replicat:"Ultimele date din ancheta internă a Jandarmeria arată 6 cazuri în care 10 jandarmi au fost identificaţi ca posibili autori ai unor fapte de natură penală".

„În ceea ce priveşte indicativele, nu aş spune ascunse de pe căştile jandarmilor, la nivelul instituţiei noastre au fost efective care au venit în sprijin, iar la nivelul Jandarmeriei au avut loc reorganizări. Situaţiile sunt cunoscute şi au fost discutate în şedinţele de comandă, dar ţin să vă asigur că acoperirea indicativelor nu este un impediment în identificarea jandarmilor care au acţionat într-un anumit fel. Ştiu foarte bine unde au acţionat, au avut şefi care i-au coordonat”, a declarat Laurenţiu Cazan, în faţa Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor.