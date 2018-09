Carmen Dan, despre anchetarea şefilor Jandarmeriei: „O altă acţiune de intimidare a unei instituţii fundamentale a statului”

"Eu transmit cu certitudine că nu este o problemă cu funcţionarea Jandarmeriei şi că Jandarmeria va continua să îşi facă datoria. În ce notă să interpretăm faptul că un şef de stat îi trasează procurorului general sarcini", a completat ministrul.



Liviu Dragnea: Jandarmii au recţionat legal





Preşedintele PSD a declarat, vineri, că acţiunea Parchetului General de a-i pune sub acuzare pe şefii Jandarmeriei are drept motiv timorarea forţelor de ordine. „Convingerea mea e că jandarmii au reacţionat legal. După părerea mea, această acţiune a Parchetului General are ca motiv timorarea forţelor de ordine. Nu am văzut o acţiune împotriva celor care au fost violenţi şi au lovit", a declarat Dragnea.