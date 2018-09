Carmen Dan şi comandantul Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Cătălin Paraschiv, audiaţi marţi în Comisia pentru drepturile omului din Parlament

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor este programată la ora 11.00.

În 5 septembrie ar fi trebuit audiaţi în Comisia de Apărare din Senat prefectul Capitalei Speranţa Cliseru, unul dintre coordonatorii jandarmilor, Laurenţiu Cazan, şi ministrul de Interne Carmen Dan, însă audierile au fost scoase de pe ordinea de zi, la propunerea reprezentanţilor PSD - ALDE, care i-au reproşat preşedintelui Comisiei, liberalul Marcel Vela, că nu i-a consultat când a decis invitarea la comisie a autorităţilor implicate în evenimente. Preşedintele Comisiei de Apărare din Senat, Marcel Vela (PNL) spunea atunci că parlamentarii puterii ”s-au temut să audă lucruri din gura prefectului Capitalei, Speranţa Cliseru”, el precizând că în raportul MAI referitor la protestul din 10 august ”sunt multe dezacorduri, multe situaţii care se bat cap în cap şi ar fi fost o şedinţă foarte interesantă”.

Prefectul Capitalei a declarat atunci, la ieşirea din Comisia de Apărare, unde nu a mai fost audiată, că este neobişnuit să se discute atât de mult despre prefect în situaţia creată după protestul din 10 august, în condiţiile în care nu ea coordonează acţiunile jandarmilor.

“A fost probabil neobişnuit să se discute atât despre prefect, pentru că nu prefectul conduce operaţiunile şi nici nu pregăteşte acţiunea în apărarea instituţiilor şi a ordinii publice, deci e prea multă discuţie despre prefect. Nu sunt nicio victimă. De ce aş fi victimă? Eu îmi văd de treaba mea, de atribuţiile mele, ştiu ce am de făcut. Nu sunt victima nimănui, ca să fie foarte clar. Nu mă simt victimă, nu ma simt oropsită, eu îmi văd de treaba mea. Atâta vreme cât în statul român legislaţia şi drepturile omului se respectă, eu nu am probleme. Eu dorm liniştită pe pernă. Nu am făcut nimic ilegal, nu am facut nimic imoral, nu dau vina pe alţii. Eu mi-am asumat responsabilităţile, m-am dus în Piaţă, cu toate că puteam să trimit un reprezentat, nu am făcut-o. M-am dus eu acolo. Nu în Piaţă, cum aţi spus dumneavoastră (jurnaliştii – n.r), nu mă plimbam pe acolo. Eu am fost în locul în care mi s-a indicat să mă duc, ca un om disciplinat, nu sunt militar, nu sunt şeful Jandarmilor”, a spus Cliseru.

De altfel, Carmen Dan a vorbit săptămâna trecută în Camera Deputaţilor, după ce a fost citită moţiunea simplă depusă de PNL împotriva sa, despre evenimentele din 10 august. Ministrul a susţinut atunci că intervenţia în forţă a jandarmilor la protest se face în baza acordului verbal dat de prefect, redactarea ordinului de intervenţie făcându-se ulterior.

Carmen Dan a spus că în lege se vorbeşte doar de aprobarea, de acordul dat de prefect unei acţiuni, nu de semnarea unui document intitulat "ordin de intervenţie”.

"Dacă nu este prefectul acolo? Aşteaptă Jandarmeria să vină prefectul de acasă să redacteze ordinul?”, a adăugat ministrul de Interne. Ea a subliniat că în 10 august nu a fost un miting paşnic şi că s-au putut vedea încercarea protestatarilor de a pătrunde în clădirea Guvernului şi actele de vandalism ale unora dintre protestatari.