Care sunt zonele din Capitală dedicate pelerinilor care vor să-l vadă pe Papa Francisc şi cum vor putea ajunge acolo

Astfel , cei care îşi doresc să-l vadă şi să-l asculte pe Suveranul Pontif vor putea merge în zonele special amenajate din zona Piaţa George Enescu. Accesul se va face prin Str. B. Franklin colţ cu Str. Nicolae Golescu; Str. Dem I.Dobrescu colţ cu Calea Victoriei şi Str. Valter Mărăcineanu colţ cu Calea Victoriei. Accesul la toate evenimentele publice se va face după derularea măsurilor de verificare în filtrele de securitate amplasate în zonă.

La Catedrala Sf Iosif accesul se va face din:

Calea Victoriei colţ cu Str. Berthelot – Poarta 1

Calea Victoriei colţ cu Str. Berthelot – Poarta 2

Str. Banului colţ cu Calea Victoriei

Str. Luterana colţ cu Str. Enescu – Poarta 1

Str. Luterană colţ cu Str. Enescu – Poarta 2

Str. Luterana colţ cu Str. Ştirbei Vodă

Str. Ştirbei Vodă colţ cu Calea Victoriei

Str. Theodor Aman colţ cu Str. Berthelot

„Cei care vor să asiste la evenimente sunt rugaţi să-şi planifice bine călătoria, să sosească din timp în zonele de acces, pentru a evita aglomeraţia şi a trece în timp util prin filtrele de securitate.

Participanţilor li se recomandă să coopereze cu voluntarii şi cu personalul de securitate din zonele de acces”, atrag atenţia autorităţile.

Va fi interzisă intrarea în zonele special amenajate cu arme de orice fel (inclusiv cuţite mici sau alte obiecte cu muchii ascuţite, etc.), materiale explozive sau incendiare (petarde, torţe, artificii, recipiente sub presiune), băuturi alcoolice, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant (spray-uri, fiole, etc.), ori alte obiecte (bâte, beţe, bastoane din lemn, metal sau alte materiale, recipiente de sticlă), precum şi alte mijloace tehnice luminoase sau sonore ce pot fi folosite pentru a tulbura buna desfăşurare a activităţilor şi siguranţa publicului. În plus, se recomandă participarea la evenimente fără bagaje voluminoase şi animale de companie.



Zi liberă pentru elevii din Capitală, vineri, 31 mai Cursurile din toate şcolile şi grădiniţele din Capitală vor fi suspendate, vineri, 31 mai, cu prilejul vizitei Papei în Bucureşti, decizia fiind aprobată vineri, în cadrul comandamentului întrunit la Primăria Capitalei. Cursurile vor fi suspendate pentru anumite unităţi în cursul zilei de joi, 30 mai. Concret, pentru joi se propune suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ de pe traseul de deplasare a Papei şi din imediata proximitate a acestuia, iar pentru şcolile care nu sunt legate geografic de traseul Papei decizia să rămână la nivelul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, cu aprobarea inspectorului şcolar general. De altfel, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis că astăzi va comunica oficial decizia închiderii şcolilor şi lista unităţilor de învăţământ închise joi după amiază. „La summitul de la Sibiu s-au închis şcolile în tot oraşul, timp de o săptămână şi a fost o decizie foarte bună. (...) Cine spune că şcolile trebuie închise parţial, nu ştie care este intensitatea acestui eveniment”, a declarat Gabriela Firea. Elevii ar ajunge mai greu la şcoli, consideră autorităţile, care spun că primii pelerini sunt aşteptaţi în oraş încă de la mijlocul săptămânii viitoare. „Sunt patru sectoare ale Capitalei afectate, în sens pozitiv, spunem noi. Şi atunci este clar că tot cam în această zonă se va lua şi decizia din parte Inspectoratului, şi care va fi anunţată în timp util.”, a mai arătat primăriţa. Alte măsuri Nu sunt însă singurele măsuri de siguranţă luate de autorităţi în Capitală. 2000 de poliţişti, 1700 de jandarmi, dar şi 400 de pompieri vor fi mobilizaţi pe timpul prezenţei Suveranului Pontif. Şi serviciile medicale vor fi suplimentate. „Avem o colaborare deschisă cu Ministerul Sănătăţii, de asemenea, cu doamna Alice Grasu, cu cele 19 spitale şi cu SMURD. Cele 19 spitale ale Primăriei Capitalei vor avea un plan deosebit pentru aceste zile, cu servicii de gardă. De asemenea, Direcţia de Asistenţă Socială va participa, prin unităţi mobile, pentru a oferi apa şi ajutor, dacă este nevoie.”, a explicat Gabriela Firea. Traseele unor mijloace de transport în comun vor suferi şi ele modificări, pe 31 mai. „Este vorba, în primul rând, de nişte devieri parţiale a 18 linii de autobuz, care sunt afectate de desfăşurarea evenimentului, de alte autobuze, care, având în vedere trecerea coloanei oficiale, vor staţiona între 5 şi 15 minute, dar nu vorbim de devierea traseului. Este vorba de suplimentarea parcului”, spune Andrei Creci, directorul STB. Bucureştiul este primul oraş pe care Papa Francisc îl va vizita în cele trei zile (31 mai - 21 iunie) în care se va afla în România. În a doua zi a vizitei, Papa este aşteptat la Sanctuarul marian din Şumuleu-Ciuc, considerat centrul celui mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est. În a doua parte a zilei, Suveranul Pontif va merge la Iaşi, unde zeci de mii de oameni îl vor aştepta la Catedrala Episcopiei Romano Catolice. Apoi va merge în piaţa Palatului Culturii, pentru a le va vorbi pelerinilor. În fine, ultima vizită a Suveranului va avea loc la Blaj, pe 2 iunie. Iar în jurul orei 17, va părăsi România de pe aeroportul internaţional Sibiu.

