Care sunt zonele din Bucureşti cu cele mai multe victime provocate de seism, potrivit scenariului realizat de autorităţi

„Va fi foarte mare partea de testare medicală, cu multiple victime, în spitalele mobile care vor veni. Vom avea şi anumite scenarii care implică şi spitalele de urgenţă ale Bucureştiului. Din informaţiile de până acum avem centrul municpiului Bucureşti cel mai afectat, clădirile care sunt cu risc seismic I construite înainte de 1940 în zona centrală a Capitalei, Universitate - Centrul Vechi, sunt prăbuşite parţial sau total 12 clădiri, conform scenariului, răniţi şi persoane afectate - estimarea este de 200 aproximativ, urmează să fie actualizată. Zona 2 blvd. Ştefan cel Mare - Calea Dorobanţi - prăbuşite parţial sau total 4 imobile de locuinţe, avariat un corp de clădire al Spitalului Colentina în care erau internate 50 de persoane, 150 de răniţi şi aproximativ 350 de persoane dispărute. Zona 3 str Boteanu - Şoseaua Colentina un imobil prăbuşit şi aproximativ 80 de persoane surprinse. Calea Victoriei, Calea Dorobanţi, Dacia, Magheru - prăbuşite două blocuri de locuinţe...", a detaliat Arafat scenariul exerciţiului, conform căruia populaţia nu era toată în locuinţe, mulţi oameni fiind plecaţi de acasă, unii la locurile de muncă.



Arafat: sunt implicate toate autorităţile, ministere, Guvernul, Preşedinţia.



"Nu facem un show, asta vreau să se înţeleagă. Adică nu este vorba că s-a dat drumul la 8,37 la exerciţiu, trebuiau deja de pe uşile unităţilor de pompieri să fie ieşite în două secunde o sută de maşini de pompieri. Nu. Pentru că şi unităţile de pompieri sunt parte din clădirile care sunt în zona seismului, şi pompierii au fost sub efectul seismului, deci în cazul unui seism intervenţia este altfel: primele zeci de minute este doar recunoaşterea care se face şi intervenţii punctuale, după asta se organizează acţiuni de căutare-salvare în zonele prăbuşite", a subliniat Arafat.



El a adăugat că, în premieră, se vor folosi containere de căutare-salvare achiziţionate recent.



De asemenea, el a spus că exerciţiul are rol şi de instruire, şi pe partea de căutare-salvare, dar mai ales pe partea medicală.



"Ne aşteptăm să rulăm peste 3.000 sau 3.500 de persoane machiate, victime care vor trece prin punctele de prim ajutor şi punctele medicale. Lumea să înţeleagă că exerciţiul are un mod de derulare lent, e în timp real", a mai spus Arafat.



Arafat a spus că a văzut comentarii că s-a întârziat intervenţia, după începerea exerciţiului, dar a precizat că intervenţia după un cutremur este altfel şi nu poate fi comparată cu cea la un stop cardiac, de exemplu. Ambele necesită rapiditate, intervenţie profesionistă, dar rămân lucruri relative, a afirmat el.

"Astăzi la ora 8.37 am declanşat exerciţiul naţional Seism, pe baza unei concepţii aprobate de doamna ministru, dar care este completată şi cu exerciţul Modex, care este un exerciţiu european care se combină cu exerciţiul nostru, acest lucru o să îl vedeţi pe parcurs, în cinci zile, cum evoluează. Cel puţin la acest moment, scenariul este un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, la o adâncime de 140 de kilometri, care a avut loc ca epicentru în zona seismică Vrancea, localitatea Nereju, iar durata seismului a fost de 57 de secunde. Unda seismică a avut ca direcţie de deplasare axa sud-vest şi nord-est, afectând cel mai mult municipiul Bucureşti", a explicat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, Raed Arafat.



El a spus că, de la momentul în care a fost declanşat acest exerciţiu, toate comunicaţiile la nivelul municipiului Bucureşti şi între municipiul Bucureşti şi restul ţării au fost întrerupte, acestea începând să se reia ulterior.

Exerciţiul are ca menire testarea concepţiei de răspuns la cutremur



"Exerciţiul are ca menire testarea concepţiei de răspuns la cutremur, modul cum reacţionează fiecare din judeţele ţării pentru a veni în sprijin către zonele care sunt calamitate şi foarte important, modul cum reacţionează autorităţile din Bucureşti şi autorităţile centrale în astfel de situaţii. În cadrul exerciţiului urmează să se facă mai multe testări şi scenarii care să ne permită să testăm diferite aspecte", a spus Arafat, menţionând că până acum s-a testat luarea deciziilor fără să fie legătura cu autorităţile centrale şi să fie emise ordine, întrucât nu se puteau emite ordine, şi că urmează să fie evaluat modul în care s-a acţionat.



Raed Arafat a explicat că în prima fază are loc evaluarea: terestră, aeriană şi activarea Centrului de comandă de la Ciolpani, până la activare intervenţia fiind condusă de la sediul MAI.



"La exerciţiul pe plan naţional, noi vom mobiliza forţe în timp real, deja sunt forţe care sunt pe drum din diferite judeţe. La un anumit moment o parte dintre aceste echipaje care sunt în deplasare urmează să fie întoarse, iar o parte vor continua drumul spre Bucureşti pentru a participa la toate exerciţiile care vor avea loc în decursul celor cinci zile, la toate evenimentele care vor fi injectate pe parcurs", a afirmat el, menţionând că multe astfel de evenimente "injectate" sunt făcute de echipe independente de cei care participă la exerciţiu.



"Aşa că şi noi vom şi puşi la testare", a subliniat Arafat, adăugând că exerciţiul este monitorizat - şi va fi un raport la sfârşit - de Comisia Europeană, NATO - este deja un reprezentant - col. Claudiu Zoicaş, şeful Centrului de management de răspuns la dezastre al NATO, şi colegi din Statele Unite de la Agenţia federală pentru managementul situaţiilor de urgenţă care vor ajunge sâmbătă în România.



Arafat a mai spus că exerciţiul are o dimensiune internaţională foarte mare.



"Acum studiem impactul care a avut loc, aşteptăm informaţii care ne vin treptat de la ISU Bucureşti şi de la celelalte judeţe şi vedem care este necesitatea noastră pentru a activa mecanismul de protecţie civilă. Normal că astăzi va avea loc şi o şedinţă a Comitetului pentru situaţii de urgenţă, va fi stabilită ora ei în comun acord cu doamna prim ministru, şedinţă în care se vor stabili paşi importanţi în răspunsul la această calamitate", a afirmat el.



El a declarat ca se va încerca să nu fie afectată foarte mult activitatea zilnică din Bucureşti, mai ales că exerciţiul va dura cinci zile, spunând că vor fi unele site-uri de căutare-salvare, nu se va întâmpla acest lucru peste tot.