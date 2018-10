Candidat pentru procuror la Secţia de investigare a magistraţilor: În momentul în care DNA a intrat cu bocancii în viaţa magistraţilor, fiecare se cam ferea

Sorin Eugen Iaşinovschi a susţinut vineri interviul pentru candidatura sa în faţa membrilor CSM.





„Cred că am dobândit flerul de a şti dacă într-o cauză penală există ceva sau este un balon de săpun. Nu am permis niciodată cuiva să facă presiuni să dau o soluţie, am dat soluţia pe care am simţit-o. Am cântărit foarte bine când trebuie administrată o anumită probă. Nu am avut niciodată exces să intru cu bocancii în viaţa privată a cuiva. (...) În momentul în care activitatea DNA a intrat cu bocancii în viaţa magistraţilor, fiecare se cam ferea. Când vedeai câte un magistrat cu cătuşe, nu mai aveai curaj, fiecare se temea”, a declarat procurorul.





El consideră că înfiinţarea Secţiei speciale este singura şansă ca „imaginea magistraţilor să fie cea reală”, pentru că în prezent imaginea justiţiei nu este prea bună. Iaşinovschi a vorbit şi despre maturitatea de care trebuie să dea dovadă un procuror din Secţia pentru investigarea magistraţilor, dar şi despre necesitatea unei bune comunicări, inclusiv cu presa.





„Urmărirea penală în astfel de cauze este foarte delicată. Un astfel de procuror trebuie să dea dovată de maturitate, să analizeze situaţia din toate unghiurile şi abia apoi să ia măsuri. Cred că Secţia trebuie să scoată la suprafaţă imaginea reală a justiţiei, a magistraţilor. În prezent imaginea nu este prea bună. Eu cred că voi contribui ca imaginea magistraţilor, justiţiei să fie reală. (...) Eu când am auzit de înfiinţarea acestei Secţii, am zis că e singura şansă ca imaginea magistraţilor să fie cea reală. (...) Pentru asta trebuie să existe şi o comunicare cu presa şi cu persoanele pe care le întâlneşti, să nu fugi de ziarişti”, a spus procurorul.