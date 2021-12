Călin Popescu Tăriceanu, găsit nevinovat de ÎCCJ pentru abuz în serviciu. Procurorul de şedinţă a cerut instanţei ca fostul şef al Senatului să fie achitat

"În baza art.16 alin.(1) litera a) Cod procedură penală, achită inc. Popescu – Tăriceanu Călin – Constantin – Anton - pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod penal. -În baza art.16 alin.(1) litera b) teza I Cod procedură penală, achită inc. Popescu – Tăriceanu Călin – Constantin – Anton pentru complicitate la infracţiunea de uzurpare de calitîţi oficiale, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 258 alin. (1) Cod penal. - În baza art.16 alin.1 litera b) teza I. Cod procedură penală, achită inc. Marciu Ovidiu – Cristian – Dan - pentru săvârţirea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale, prevăzută de art. 258 alin. (1) Cod penal. În baza art.397 alin.(1) Cod procedură penală raportat la art.19 Cod procedură penală respinge acţiunea civilă privind pretenţiile formulate prin constituirea de parte civilă de către Matei Cristian", a decis ÎCCJ.





Şi fostul parlamentar Ovidiu Cristian Marciu a fost achitat.