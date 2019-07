Bogdan Licu, la secţia de anchetare a magistraţilor: Vreau să aflu motivaţia pentru care i s-a reţinut paşaportul Sorinei

„Voiam să fac acest lucru mai demult, dar având o sentinţă definitivă, m-am gândit să am o discuţie. Voi pune nişte întrebări vizavi de reţinerea paşaportului”, a declarat procurorul general interimar, la intrarea în sediul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), unde urmează să discute cu procurorul de caz, Mihaiela Iorga Moraru, şi cu conducerea unităţii de parchet.





Întrebat dacă reţinerea paşaportului nu ar fi o măsură abuzivă, Licu a spus că nu poate să răspundă la această întrebare pentru că nu a discutat cu procurorii secţiei.





„Vreau să aflu motivaţia pentru care i s-a reţinut paşaportul. Am venit eu aici pentru că ei sunt mai mulţi şi eu unul singur”, a precizat Licu.





”Niciodată nu am intervenit într-o anchetă şi am spus tot timpul că niciun procuror şef din această ţară nu are dreptul să ceară unui coleg, unui subordonat şi să-i indice ce să facă într-un dosar. În acelaşi timp, orice şef din ţara asta, pe aria lui de competenţă este obligat să ştie ce dosare sunt în lucru şi ce fac colegii”, a mai spus procurorul general interimar.





El a precizat că se aşteaptă la o deschidere din partea colegilor de la Secţia Specială.





Întrebat şi dacă nu a constatat o stângăcie a Ministerului Public în jurul cazului Sorina, Licu nu a vrut să comenteze, motivând că este o anchetă în curs.





Licu a ajuns la Secţia Specială în ziua în care Judecătoria Slatina era aşteptată să ia o decizie cu privire la cererea lui de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale pentru ca ca Sorina să nu plece, momentan, din ţară. Instanţa a mânat luarea unei decizii până pe 18 iulie.





„Acea cerere care se află pe rolul Judecătoriei Slatina nu urmăreşte altceva în plus faţă de ce am facut până acum, ci doar ca acel copil, Sorina, să beneficieze de o consiliere psihologică pe durata a trei lui, înainte de a pleca din ţară. Eu, ca procuror general şi ca om, aş fi foarte multumit dacă acel copil ar beneficia de asistenţă psihologică, consiliere psihologică care să aibă loc în România, într-o limbă pe care el o cunoaşte şi astfel, atunci când va pleca din ţară să fiu împăcat cu situaţia în care se află. Asta m-a interesat tot timpul, nu altceva, nu campanie. Interesul copilului. Sunt şi eu tată, sunt om şi nu puteam, repet, să stau să aştept”, a declarat Licu, pe 11 iulie.

