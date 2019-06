Berbeceanu, despre cazul poliţistului împuşcat: Interesul este ca poliţia să fie uşor de controlat

Criminalul care l-a împuşcat pe subofiţerul de poliţie Cristian Amariei dormea cu pistolul la brâu când a fost prins. Nu mai puţin de şase gloanţe avea pe ţeavă Marcel Lepa când a fost dezarmat de mascaţii de la trupele speciale care l-au capturat ieri dimineaţa într-o casă din comuna Remetea Mare, la şapte kilometri distanţă de locul crimei. „Arma găsită asupra suspectului este de origine sârbească şi are calibru 7.65 mm. Mai avea şase cartuşe gata de folosit”, au explicat oamenii legii. În momentul capturării, suspectul arăta epuizat şi se plângea de durerile provocate de cele două gloanţe trase în el de poliţişti, fiind transportat de urgenţă la Spitalul Municipal din Timişoara unde a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale.

Şeful Poliţiei Române, chestorul Ioan Buda i-a felicitat pe poliţişti pentru capturarea lui Marcel Lepa însă a reiterat ideea unei organizări defectuoase a misiunii iniţiale de reţinere. „Eu mă refer strict la organizarea misiunii, nu la intervenţie”, a declarat acesta.

Lipsa vestelor antiglonţ, un element esenţial

Şeful Poliţiei nu a spus însă nimic despre faptul că poliţistul ucis a fost trimis în misiune fără o vestă antiglonţ şi înarmat cu un pistol Carpaţi din anii 70. Asta în contextul în care tot mai multe voci din sistem acuză conducerea Ministerului de Interne de dezinteres în a asigura şi cele mai elementare mijloace de protecţie poliţiştilor care-şi fac datoria în stradă. „Factorii de decizie de la cel mai înalt nivel al MAI mereu au luat hotărâri, mai ales financiare, ce au dezavantajat Poliţia Română, în favoarea altor structuri. Dezinteresul voit este generalizat, având ca unic scop o poliţie slabă, săracă şi înfometată. Carmen Dan se laudă că a început dotarea poliţiei cu aceste echipamente. Adevărul e că a dotat-o, în doi ani cu circa 3600 de veste antiînjunghiere şi antiglonţ, la 40.000 de poliţişti”, a declarat vicepreşedintele Sindicatul Naţional al Poliţiştilor din România SNPR Decus, Bogdan Bănică.

Aceşti poliţişti din Timiş nu cred că au văzut veste antiglonţ decât în filme Traian Berbeceanu

La rândul lui, comisarul Traian Berbeceanu, fostul comandant al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate în Alba, susţine că înzestrarea poliţiştilor cu minimul de echipamente pentru siguranţă este imperios necesară, subliniind că în astfel de cazuri o vestă antiglonţ ar fi putut salva viaţa colegului lor. „Sunt cei care spun, referitor la acest episod nefericit, că o vestă antiglonţ nu l-ar fi salvat pe poliţist. Sigur, la noi mortul e mereu de vină, şi refuzăm să ne uităm la cauzele fundamentale. O vestă antiglonţ schimbă toată dinamica într-o astfel de situaţie, pentru că, în primul rând suspectul trebuie să se concentreze asupra zonelor care nu sunt protejate de vestă. Este un efect psihologic, suspectul se gândeşte de două ori înainte să riposteze. Iar poliţistul are o altă încredere când merge în misiuni, vesta îi protejează pieptul, spatele, ştie altfel cum să se expună. În acest caz avem deocamdată doar supoziţii, nu ştim dacă prima lovitură a fost cea în piept. Ce să mai vorbim de antrenament, când un poliţist are parte de maxim 2 trageri pe an cu şase cartuşe. A existat mereu scuza că nu sunt bani, însă am văzut că au existat bani pentru înarmarea jandarmeriei. Interesul general al clasei politice este ca poliţia să fie slabă şi uşor de controlat. La fel ca şi Justiţia, pe care au atacat-o constant în ultimii ani”, subliniază comisarul.