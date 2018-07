Şoferul maşinii cu numărul anti-PSD riscă să ajungă la închisoare. Poliţia Rutieră contrazice Ambasada Suediei

UPDATE Poliţistul Marian Godină a comentat pe Facebook decizia colegilor săi de a deschide dosar penal pe numele lui Răzvan Ştefănescu.

”Dacă aş fi poliţist de frontieră sau rutier şi aş fi controlat celebra maşină în trafic, anterior întocmirii dosarului penal de către alţi colegi, nu m-aş simţi prea confortabil acum şi m-aş aştepta la vreo citaţie. Pentru că ori colegii mei greşesc acum, ori eu am greşit când l-am lăsat pe şofer să plece. Cert e că, din păcate, urmările acestui "război" prostesc vor fi acum decontate de Poliţia Rutieră”, a scris pe Facebook Marian Godină.

UPDATE 11.05: Răzvan Ştefănescu, posesorul autoturismului cu numărul M...EPSD a declarat că poliţia nu i-a adus nicio învinuire, şi că încearcă să-şi recupereze plăcuţele şi permisul auto.

„Mi s-au cerut documentele, după 3 minute, mi-au spus că numerele nu sunt valabile să că trebuie să scot plăcutele. Am refuzat, ceea ce poliţistul a mers la maşină, a scos numerele de înmatriculare, am filmat când le-a scos. (...) Mi-a adus la cunoştinţă că permisul îmi va fi suspendat. Nu ştiu ce va urma, nu mi-au adus nicio învinuire. Doar mi-au adus la cunoştinţă că plăcuţele nu sunt valabile. Am fost oprit la 5:50 dimineaţa, pe 1 Decembrie. Trebuia să ajung la mare. Eram cu băieţelul meu de 8 ani. Mi-au spus să merg cu ei la poliţie. (...) Mi-au dat o dovadă, dar fără drept de a conduce, pe timp nelimitat, nu ştiu. Sunt în vacanţă aici. Eu locuiesc în Suedia, am venit să cheltui bani în România. Maşina e înmatriculată în aprilie. Când am înmatriculat maşina cu M...IE PSD, am consultat DEX-ul şi prima chestie scrie „gură”, „a amăgi”, „a duce cu vorba”, exact ce face PSD. Cu numerele astea am vrut să arăt că aceştia sunt ei. A minţi, de fapt. Asta e în DEX. (...) Vineri m-au oprit în Craiova, aveam dreptul să circul, nu mi-au făcut nimic. Acum, după două zile, nu mai am dreptul”, a declarat Răzvan Ştefănescu citat de Mediafax