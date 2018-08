Avocatul şoferului maşinii cu număr anti-PSD: Nicio probă din dosar nu arată o culpă a clientului meu

„Pentru că la dosar am depus acte pentru celeritate sperăm să avem în cel mai scurt timp (o soluţie, n.r.) în această cauză. Niciuna din probe nu indică, nu există nicio culpă a clientului. Aşteptăm clarificări de la partea suedeză cu privire la decizia de retragere a plăcuţelor de înmatriculare”, a declarat pentru Mediafax avocatul lui Răzvan Ştefănescu, Ioana Mateş.

Şi şoferul maşinii înmatriculate cu M...PSD, Răzvan Ştefănescu, a precizat că îşi doreşte ca dosarul să fie clasat.

„Eu asta îmi doresc (clasarea dosarului, n.r.), dar nu ştiu ce să spun. De la început mi-am dorit să-mi iau permisul înapoi. Nu m-am mai întâlnit cu o situaţie de genul acesta, nu am mai fost niciodată la poliţie. Chiar nu mi dau seama ce se va întâmpla”, a spus Răzvan Ştefănescu.

Agenţia suedeză a Transporturilor a decis anularea, începând din 1 august, a numărului de înmatriculare personalizat al vehiculului depistat în România care conţinea un mesaj obscen la adresa Partidului Social-Democrat (PSD), se arată într-un răspuns transmis agenţiei Mediafax.

"Agenţia suedeză a Transporturilor aprobă numere de înmatriculare personalizate pentru utilizarea pe teritoriul Suediei. Numerele de înmatriculare personalizate sunt permise şi în străinătate, cu condiţia să nu intre în contradicţie cu legislaţia locală. În momentul aprobării numerelor de înmatriculare personalizate, luăm în considerare diverse criterii. Unul dintre criterii este să analizăm combinaţia de litere sau cifre şi dacă acestea sunt percepute ca fiind ofensatoare. În acest caz, nu aprobăm emiterea numărului de înmatriculare. Cu toate acestea, nu putem şti în avans semnificaţia oricărei combinaţii posibile în toate limbile străine. Cuvinte care în anumite limbi nu sunt ofensatoare pot fi ofensatoare în alte limbi. Dacă Agenţiei suedeze pentru Transporturi i se aduce la cunoştinţă că un anumit număr de înmatriculare este ofensator, acesta este retras", a transmis instituţia.

"În acest caz specific, când ne-a fost adus în atenţie că numărul de înmatriculare este ofensator, am decis anularea acestuia. Decizia a fost luată pe 25 iulie, iar numărul de înmatriculare îşi încetează valabilitatea din 1 august", precizează Agenţia suedeză a Transporturilor.

Şeful Poliţiei Române, Ioan Buda, susţinea miercuri că şoferul a intrat în România legal din punct de vedere al actelor privind plăcuţele de înmatriculare. Acesta a susţinut însă că vede ca imoral gestul lui Răzvan Ştefănescu.

„În ţară a intrat legal, din punct de vedere al plăcuţelor de înmatriculare. Din punctul meu de vedere ilegal, imoral, pentru că avea acea sintagmă pe plăcuţele de înmatriculare, vulgară. După intrarea în ţară, la două, trei zile, în spaţiul public a ajuns această problemă: că există un autoturism care circulă în România cu plăcuţe de înmatriculare cu acea sintagmă murdară. Noi am luat măsuri de a-l identifica şi am discutat pe canalele noastre de comunicare poliţienească. Am primit un răspuns de la autorităţile suedeze prin care ne informează că plăcuţele de înmatriculare nu sunt valabile decât pe teritoriul statului suedez“, a declarat Ioan Buda.