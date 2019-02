Avocatul Poporului cere informări de la Curtea Supremă şi CSM privind alcătuirea completelor de trei judecători

"Avocatul Poporului a înaintat adrese către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii prin care solicită, în esenţă, informaţii cu privire la reglementările succesive şi modalitatea de alcătuire a completurilor de 3 judecători, a celor «specializate», precum şi a completurilor penale, civile şi de contencios administrativ, de la instanţa supremă şi de la celelalte instanţe. De asemenea, Avocatul Poporului a cerut celor două instituţii şi punctul de vedere referitor la constituţionalitatea reglementărilor în materie (dispoziţiile legale, Regulementul de organizare şi funcţionare administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii, înainte şi după intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2013, şi altele) din perspectiva considerentelor Deciziei nr. 685/2018 a CCR", se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de Avocatul Poporului.

În comunicat se precizează că adresele au fost trimise după ce Avocatul Poporului a fost sesizat, prin petiţii, cu solicitarea de a analiza posibilitatea ridicării unei excepţii de neconstituţionalitate asupra dispoziţiilor art. 19 alin. (3) şi art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte reglementări în materie, precum şi cu examinarea constituţionalităţii modului de constituire a completelor de judecată, din perspectiva considerentelor Deciziei nr. 685/2018 a Curţii Constituţionale a României.

Avocatul Poporului, consultări cu trei condamnaţi penal

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, s-a întâlnit joi cu mai mulţi petiţionari care contestă modul de constituire a completelor colegiale de judecată, printre care trei persoane deja condamnate penal – Adrian Severin, Jean Paul Andrei şi Adrian Toni Neacşu, după cum a anunţat purtătorul de cuvânt al instituţiei.

„Petiţionarii, care au depus şi memorii la sediul instituţiei, au solicitat Avocatului Poporului sesizarea CCR în legătură cu constituţionalitatea constituirii completurilor de judecată, atât la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cât şi la nivelul celorlalte instanţe judecătoreşti, civile sau penale”, se arata într-un comunicat al institutţiei.

Cel mai cunoscut dintre cei trei este Adrian Severin, fost ministru de Externe şi europarlamentar, politician care în 2016 a fost condamnat la patru ani de închisoae cu executare, fiind găsit vinovat pentru trafic de influenţă şi luare de mită. Imediat după condamnare spunea că nu a fost o luptă „între cinste şi corupţie, ci între patrie şi duşmanii săi“.

O a doua persoană este Aurel Jean Andrei. Acesta, lector universitar la Universitatea din Bucureşti, a fost condamnat definitiv în „Dosarul Mazare“ la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracţiunii de asociere pentru savârşirea de infracţiuni.

O a treia persoană care a avut probleme cu Justiţia e Toni Neacşu, avocat al Bombonicăi Prodana, fosta soţie a liderului PSD, Liviu Dragnea. Neacşu a fost condamnat în martie 2015 de un complet de 5 judecători la un an închisoare cu suspendare, într-un dosar in care era acuzat că în perioada în care a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a încasat nejustificat salariu şi diurnă in valoare de aproximativ 67.000 de lei.

Tudorel Toader, atac la adresa completelor de 3

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, lansa, la sfârşitul lunii ianuarie, un atac asupra constituirii completelor de 3 judecători de la Curtea Supremă, susţinând că, „prin analogie, lucrurile sunt identice” cu situaţia completelor de 5 (în privinaţ cărora CCR a s-a pronunţat).

Ministrul Justiţiei a declarat că Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la formarea completelor de 3 sau o persoană aflată în procedura de judecată poate ridica excepţie de neconstituţionalitate.

"Mă întrebaţi de cele de trei. Prin analogie, lucrurile sunt identice. Da. Care-i deosebirea?

Deosebirea faptului că nu avem o decizie a Curţii Constituţionale care să aibă în spate, să bazeze pe nelegală constituire a completelor de trei şi analogia nu o putem pune în opera, dar oricând şi oricine, Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constituţională şi cei care mai sunt în curs de judecată, în cai de atac sau în contestaţie în anulare, dacă mai au termenul să nu fie expirat, pot ridică în faţă instanţei de judecată excepţia de neconstituţionalitate", a spus Tudorel Toader, la Antena3.

"Vizavi de completurile de cinci, Curtea Constituţională s-a pronunţat în conflict de natură constituţională, vizavi de completurile de 3, sigur, Curtea se poate pronunţă la sesizarea Avocatului Poporului, autosesizare din oficiu ori a cuiva ori la o excepţie ridicată de partea oricărui proces, parte judecată în complet de 3, complet la rândul lui nelegal constituit. Ce vreau să spun? Sunt remedii", a concluzionat ministrul Tudorel Toader.

