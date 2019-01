Augustin Lazăr: L-am cunoscut pe preşedintele Klaus Iohannis după ce s-a consumat toată procedura de numire

Augustin Lazăr a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, ce părere are despre afirmaţia potrivit căreia ar fi semnat o ordonanţă de clasare a unui dosar care l-ar viza pe preşedintele Klaus Iohannis şi a spus că situaţia este clără.

Lazăr a explicat că s-au primit 16 denunţuri la Curtea de Apel Alba Iulia, iar soluţiile dispuse au fost verificate de Inspecţia Judiciară, fără a fi găsite aspecte nelegale.

”Că eu am fost procuror general la Alba Iulia, pentru detractori, este o ocazie să exploateze această informaţie şi să vină cu o explicaţie, care zic eu este ridicolă, că preşedintele nu dă curs cererii de revocare că eu sunt de la Alba Iulia şi, mai probabil, am instrumentat acolo dosare. Nu e un raţionament de persoană inteligentă”, a spus Lazăr.

Acesta a explicat că l-a cunoscut pe şeful statului în ziua în care a fost numit în funcţie.

”Ce mai contează că eu am cunoscut pe preşedintele Iohannis sau domnia sa m-a cunoscut pe mine în ziua în care, după ce s-a consumat toată procedura de numire, m-a chemat la Cotroceni să vadă cine e Lazăr Augustin. Mi-a spus: «Astăzi voi semnat decretul de numire pentru că am văzut dosarul, am văzut că aveţi o carieră, se pare că ştiţi despre ce e vorba în Ministerul Public şi să vă faceţi datoria» şi a semnat decretul la ora 12.00. Ce mai contează faptul acesta”, a mai spus procurorul general.

Acesta a afirmat că ar vrea să ştie şI el cum a ajuns ordonanţa respectivă de clasare, semnată de un alt procuror, în dosarul său de la Ministerul Justiţiei şi a reiterat ideea unei erori de grefă.

