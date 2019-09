Audieri în procesul Belina: Cum a fost „omorât“ braţul Pavel şi „domesticită“ insula unde pescuia Dragnea

Judecătorul a reiterat că termenele în acest caz vor fi de două săptămâni şi a stabilit un calendar pentru audierea martorilor la următoarele două termene, pe 8 şi 22 octombrie. Toţi inculpaţii au fost prezenţi marţi în sală de judecată, printre aceştia: fostul vicepremier al României, arată ziare.com .Sevil Shhaideh (actual consilier al premierului Viorică Dăncilă), fostul preşedinte al CJ Teleorman şi fost deputat PSD, Adrian Gâdea (în prezent secretar de stat în Ministerul Dezvoltării), şi Ionela Stoian, fost director în cadrul Ministerului Dezvoltării.

După ce iniţial Gâdea declarase că vrea să fie audiat la finalul procesului, avocatul acestuia a explicat că a fost o neînţelegere. Aşa că secretarul de stat urmează să dea o declaraţie de inculpat peste două săptămâni.

La termenul de marţi au fost audiaţi patru martori, angajaţi în diverse instituţii publice, implicaţi în procedura de adoptare a hotărârii de guvern prin care insula Belina şi braţul Pavel, situate în albia minoră a Dunării, proprietate a statului, au trecut din administrarea Ministerului Mediului-prin Apele Române, în administrarea CJ Teleorman.

La câteva zile de la acest transfer, insula şi braţul au fost închiriate firmei Tel Drum şi transformate în locul favorit de pescuit al fostului lider PSD, Liviu Dragnea.

"Vegetaţia era sălbatică"

Una dintre cele mai interesante declaraţii le-a dat Emilian Cirjan, care din 2006 lucrează în funcţia de şef birou la Sistemul de Gospodărire a Apelor din Teleorman, subordonată Administraţiei Naţionale "Apele Române".

Declaraţia acestuia este importantă, pentru că el a demontat o parte din apărările celor implicaţi în acest dosar, respectiv că braţul Pavel este colmatat, iar insula Belina nu mai face parte din albia minoră a Dunării: "Consider că şi în prezent braţul Pavel comunică cu Dunărea, la un nivel ridicat al fluviului".

El a povestit că în perioadă 2011-2012 a făcut mai multe controale în aceste perimetre, iar în zonă exista o exploatare de balast. Balastul era rezultat că urmare a lucrărilor de dragare a braţului Pavel, care s-au făcut înainte de 1989. El a explicat că în mijlocul insulei era o baltă, iar vegetaţia era sălbatică.

"Balta din mijlocul insulei era alimentată cu apa prin pânză freatica. Braţul era alimentat în mod natural, prin depăşirea pragurilor de aluviuni din amonte şi aval.

Insula cu cele 277 hă era o adevărată junglă. Plină de vegetaţie spontană. Balta era în mijlocul ei. În 2012, erau două drumuri de acces pentru a ajunge la depozitele de balast. Am avut dificultăţi pentru a ajunge acolo", povesteşte Cirjan.

Clădirile construite pe insulă

Anul acesta, specialistul de la Apele Române a revenit din nou la Belina. El a observat că pe insulă fuseseră ridicate mai multe imobile, în perioada în care ea a fost în administrarea societăţii Tel Drum.

Potrivit DNA, Liviu Dragnea ar fi fost principalul beneficiar al acestor amenajări, iar insula Belina era locul unde ex-liderul PSD venea alături de prieteni sau colegii de partid.

"Am fost în acest an acolo, am observat că insula era îngrijită, iar vegetaţia era tăiată. Am văzut şi construcţii. Am observat că s-a făcut un drum de acces în jurul lacului, realizat cu balast local, pe malul stâng al braţului Pavel erau construcţii din pal, nişte vagoane de lemn.

Mai erau nişte debarcadere din lemn, construcţii provizorii şi o construcţie definitivă cu fundaţie. Era o clădire cu parter şi un fel de pod mai ridicat," povesteşte Cirjan.



