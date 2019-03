Asociaţiile magistraţilor critică guvernul Dăncilă pentru echipa de funcţionari de rang secund trimisă să negocieze ridicarea MCV

„Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia ”Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” şi Asociaţia ”Iniţiativa pentru Justiţie” dezavuează modalitatea netransparentă în care Guvernul României înţelege să se implice în comisia mixtă anunţată de primul-ministru cu privire la aplicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, ignorând reprezentarea magistraturii, aşa cum presa relatează pe larg în ultimele zile.

Deoarece Mecanismul de cooperare şi de verificare (MCV) are drept scop dezvoltarea şi eficientizarea sistemelor administrativ şi judiciar, astfel încât statele să-şi poată fi îndeplini obligaţiile aferente statutului de membru Uniunii Europene, iar Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană le consacră această calitate de state membre, atunci conţinutul, caracterul şi întinderea temporală a Mecanismului de cooperare şi de verificare se circumscriu tratatului de aderare, iar cerinţele formulate în rapoartele întocmite în cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru Statul român”, se arată în comunicatul celor trei asociaţii.

Tudorel Toader şi Lia Savonea, acuzaţi că minimalizează rapoartele MCV

Magistraţii critică faptul că atât ministrul Justiţiei cât şi şefa CSM, Lia Savonea au minimalizat concluziile grave ale ultimului raport MCV, pentru acest fapt susţinând prezenţa unor experţi din asociaţiile de magistraţi în această comisie.





„În condiţiile în care ministrul justiţiei din România, Tudorel Toader (“Tind să cred faptul că raportul are iz politic, are multe interese, raportul foloseşte standarde duble şi se raportează la obiective mobile, mişcătoare. (…) De ce standard dublu? Pentru că, spre exemplu, în 2012 era o modificare la legile justiţiei privind competenţele referitoare la acţiunea disciplinară. A fost apreciată măsura, se raporta la judecători, la procurori, ministrul justiţiei avea o competenţă mai largă decât cea de a sesiza şi era bine. Astăzi, după 6 ani de zile, ministrul are doar competenţa de a declanşa acţiunea de a sesiza Inspecţia Judiciară, nu ia măsuri, se raportează numai faţă de procurori şi, iată, nu mai este bine. Acelaşi lucru nu poate să fie bun în 2012 şi să nu fie bun în 2018”) şi preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, au minimalizat concluziile ultimului raport MCV („pornind de la erorile din ultimul raport, trebuie să ne fie clar că aceste recomandări nu putem să le ducem aşa orbeşte, ca pe sfintele moaşte, şi să nu le comentam şi să nu le discutam. Mai cu seamă ca ele conţin nişte lucruri verificabile care contrazic dispoziţiile din legi şi din Codul de procedură penală mai ales. Au fost evidente”), considerăm că reprezentarea subscriselor asociaţii profesionale este absolut necesară în cadrul acestei comisii mixte, pentru a exprima punctul de vedere al miilor de magistraţi români care s-au pronunţat în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, la cererea asociaţiilor profesionale, pentru menţinerea Mecanismului de Cooperare şi Verificare.







„Considerăm că reprezentarea subscriselor asociaţii profesionale este absolut necesară în cadrul acestei comisii mixte, pentru a exprimă punctul de vedere al miilor de magistraţi români care s-au pronunţat în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, la cererea asociaţiilor profesionale, pentru menţinerea Mecanismului de Cooperare şi Verificare", se arată în comunicatul citat.





Magistraţii susţin că aceste negocieri nu pot fi purtate de funcţioanri de rang secundar.





Potrivit sursei citate, "orice discuţii organizate în comisii mixte nu pot fi purtate de funcţionari guvernamentali de rang secundar, fără legătură cu sistemul judiciar, şi nici nu pot ignoră participarea magistraţilor români, cât timp obiectivele de referinţă ale MCV, definite la momentul aderării şi obligatorii, acoperă independenţa şi eficientă sistemului judiciar, integritatea şi lupta împotriva corupţiei."