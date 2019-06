VIDEO Armata americană regretă incidentul din Feteşti. Proprietarii culturilor călcate cu tancurile vor fi despăgubiţi

“Despăgubirile rezultate din acest incident vor fi acordate potrivit procedurilor NATO existente pentru astfel de evenimente şi ne vom asigura că cei afectaţi vor fi compensaţi respectând cu exactitate aceste proceduri.

Colaborăm îndeaproape cu autorităţile militare şi civile din România pentru investigarea acestui incident şi pentru a ne asigura că astfel de evenimente nu se vor mai repeta.

Vehiculele se aflau în zonă pe timpul desfăşurării unor activităţi de instruire din cadrul Exerciţiului Multinaţional Saber Guardian 2019, exerciţiu condus împreună cu Comandamentul Forţelor Întrunite din România. Apreciem modul în care România găzduieşte acest exerciţiu şi mulţumim Forţelor Armate Române pentru cooperare şi sprijin”, se mai arată în comunicatul USArmyEurope.





Reamintim că agricultorii care munceau pe un teren din localitatea ialomiţeană Feteşti au filmat joi, 20 iunie, o adevărate invazie de tancuri prin culturile de grâu, floarea soarelui şi porumb.

Oamenii spun că au încercat să discute cu soldaţii aflaţi în vehiculele militare, dar că aceştia i-au ignorat şi au continuat înaintarea prin culturi.

Proprietarul terenului a reclamat incidentul Poliţiei. Oamenii legii au apărut după o vreme şi le-au spus localnicilor că este vorba despre un exerciţiu NATO, iar militarii au greşit coordonatele intrând din greşeală pe terenul privat.

Oamenii locului mai spun că militarii ar fi început să tragă cu gloanţe oarbe în timpul exerciţiului, motiv pentru care muncitori care se aflau la staţia de taxare din Feteşti s-ar fi speriat şi ar fi luat-o la fugă.

Proprietarul terenului agricol a descris incidentul pentru B1 TV. „În jurul orei 13.30, în timp ce eram la recoltat la cultura de orz, în apropierea noastră, într-o zonă recoltată cu porumb şi florea soarelui, am auzit bubuituri şi semnalizări de fum, crezând că a luat foc. Ne-am deplasat repede şi acolo am dat peste maşinile armatei, care făceau un exerciţiu în interiorul culturii noastre.

Nu ştiam că e un exerciţiu NATO. Oamenii au intrat în panică. Noi nu am fost anunţaţi de nicio autoritate. Noi am intrat în zonă, între tancuri, dar nu ne-au băgat în seamă, ne-au sfidat. Ei şi-au continuat exerciţiul. Intrau din floare soarelui în porumb, apoi în grâu. Am făcut semne cu mâna, am fost în apropierea tancurilor, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Noi am făcut un apel la 112. Am intrat în panică. Unii oameni au plecat de pe câmp de frică. Poliţia a reacţionat paşnic, nu păreau impacientaţi.

Ulterior am primit un apel telefonic de la o persoană, în timp ce eu mă feream de tancuri să nu dea peste mine, care a spus că vom lua legătura şi că vom fi despăgubiţi. Nu ştiu cum şi cine ne va despăgubi. A fost ceva verbal. În jurul orei 17.00 au plecat de pe câmp. În acest timp, ei au făcut operaţiunile, iar noi printre ei, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă", a declarat inginerul Liviu Mereuţă, proprietarul terenului, pentru B1 TV

