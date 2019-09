Apple a premiat doi ingineri români care descoperit o problemă de securitate în sistemul de operare iOS

Doi ingineri români au semnalat, în cursul lunii iulie, o problemă de securitate ce ce afecta devicesisti IT, parte din comunitatea Digital Nation si activând in prezent in sfera cloud si securitate, informează digi24.ro.

Ca urmare a mesajelor trimise de către specialiştii romani, Apple a anunţat public modificarea funcţiei din smart-watch, intr-o ştire care a fost preluata de multe publicaţii tech internaţionale in cursul lunii iulie (TechCrunch, TheVerge, Gizmodo, CNET).

Marius Boeru, System Arhitect si colegul acestuia, Senior Developer, au recreat condiţiile si secventialitatea necesare pentru a reproduce vulnerabilitatea si au comunicat-o gigantului american. Cei doi romîni lucrează domeniu IT in Bucureşti de peste 14 ani.

