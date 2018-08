Anchetă a Poliţiei Române în cazul tentativelor de jaf de la Ţăndărei şi Slobozia

Inspectoratul General al Poliţiei Române a trimis în Ialomiţa o echipă de ofiţeri care să ajute la anchetă.

„În ceea ce priveşte cazurile din Ţăndărei şi Slobozia, judeţul Ialomiţa, Centrul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române este abilitat să comunice următoarele: Din dispoziţia conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române, ofiţeri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale şi Direcţiei de Ordine Publică se află la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, pentru a sprijini activităţile de cercetare în cauzele respective şi pentru a dispune măsuri de întărire a dispozitivului de ordine şi siguranţă publică în Ţăndărei. Totodată, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa a dispus efectuarea de verificări, în ceea ce priveşte modalitatea de intervenţie a poliţiştilor la sesizarea din Ţăndărei, din data de 18 august“, a precizat Poliţia Română.

Lăsaţi de izbelişte

Poliţiştii ialomiţeni nu au demarat încă nicio anchetă în cazul tentativei de jaf de la Ţăndărei, asupra unei familii care se întorcea noaptea de la mare. Poliţiştii au reacţionat tardiv, iar victimele au reuşit să scape cu fuga.

Explicaţiile iniţiale ale Poliţiei Ialomiţa, în loc să aducă lumină în acest caz, mai mult au adâncit controversele. Prin vocea purtătorului de cuvânt, inspector de poliţie Andreea Loghin, IPJ Ialomiţa a precizat că nu a fost deschisă încă nicio anchetă în acest caz. Motivul este halucinant: nu a fost depusă nicio plângere. Speriaţi de moarte, membrii familiei Ilie nu s-au oprit cu maşina decât acasă la Galaţi, deci nu s-a mai pus problema să se întoarcă „în gura lupului“, pentru a face o sesizare.

În ciuda insistenţelor „Adevărul“ de a obţine o reacţie de la şeful împuternicit al IPJ Ialomiţa, comisar şef Cristian Ivan, acesta a refuzat să discute. A transmis prin purtătorul de cuvânt doar că se fac verificări interne privind modul de intervenţie al poliţiştilor.

„Domnul inspector şef are în derulare nişte activităţi, având în vedere şi speţa menţionată, şi a transmis că puteţi să-mi adresaţi mie întrebările pentru dumnealui. Pot să vă mai spun în plus că se fac verificări de la Biroul control intern, pentru a se stabili exact modalitatea de intervenţie, modalitatea de preluare a apelului şi toate celelalte aspecte“, a declarat inspector de poliţie Andreea Loghin.

Oamenii legii au precizat, anterior, că înainte ca victimele să apeleze 112, la poliţie ar fi sunat chiar unul dintre presupuşii agresori, şoferul unui autoturism Audi A6, care a urmărit familia din Galaţi. Un echipaj de poliţie a ajuns la faţa locului la ceva vreme după consumarea incidentului şi l-a găsit pe individ. Acesta ar fi recunoscut că a vrut să blocheze maşinile, dar pe motiv că i s-au părut... suspecte.

El a fost lăsat să plece, după ce agenţii au încheiat un proces-verbal de constatare.

În ciuda acestor explicaţii, rămân mai multe întrebări fără răspuns: De ce au intervenit atât de târziu agenţii, în condiţiile în care scenele de groază s-au petrecut chiar în faţa sediul Poliţiei Ţăndărei? De ce nu se afla nimeni în sediul Poliţiei? De ce nu a fost reţinut suspectul şi de ce poliţiştii nu au demarat încă o anchetă în acest caz în care vorbim de de o tentivă de jaf?

Al doilea atac din Ialomiţa tratat cu nepăsare de poliţişti

„Adevărul“ a descoperit o nouă victimă, care a fost atacată şi urmărită în Ţăndărei, fără ca Poliţia să vină în ajutorul său. Ca şi în cazul familei Ilie, poliţiştii care au preluat apelul victimei prin 112 insinuau că victima s-ar fi şicanat în trafic cu agresorii.

„Conduceam o maşină închiriată spre Bucureşti după o vizită tot aşa la Poliţie şi un Audi cu semne de firma de pază privată BSG a încercat insistent să ma blocheze şi să mă arunce de pe şosea. Sunt un şofer extraordinar de atent, am văzut cum au venit cu viteză din spate. Am accelerat în disperare spre Slobozia şi m-au urmărit şi acolo. Nu am scăpat decât la hotel. Am sunat tot aşa poliţia şi nu am primit ajutor, ci comentarii că poate i-am şicanat în trafic sau cine ştie ce o fi. Este abbsolut dezgustător. Ulterior, am aflat că au fost multe cazuri de atacuri pe acel drum şi cred că hoţii sunt mână în mână cu poliţia. Am fost absolut şocată, să mi se întâmple aşa ceva în propria ţara!“, a povestit victima.

