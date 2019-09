Ana Birchall: Vă garantez că la nivelul Ministerului Justiţiei nu există niciun fel de to-do-list

"Dacă vă uitaţi la declaraţia mea de ieri am spus şi citez, am înfiinţez acest grup de lucru la nivelul ministerului Justiţiei pentru recomandările GRECO, MCV şi ale Comisiei de la Veneţia. Am prezentat aceste două concluzii preliminare. Mai aşteptăm şi punctul de vedere al CSM. Tocmai de aceea am spus că e o analiză preliminară cu concluzii preliminare. Deci pentru a fi condamnată că am transmis două concluzii preliminare e o solicitare interesantă", a declarat Ana Birchall, înaintea şedinţei CEx PSD.







Ministrul Justiţiei a negat că ar exista o "foaie de parcurs" pe întărirea statului de drept din România, agreată cu procurorul general american.

"În ceea ce priveşte acest "to do list" despre care se tot vorbeşte, pe mine m-a deranjat ieri maniera necolegială şi faptul că o solicitare venită pe 13 septembrie nu a fost inclusă pe ordinea de zi a şedinţei. În schimb, pentru a înlătura orice speculaţie, vă garantez că la nivelul ministerului Justiţiei nu există niciun fel de "to do list", fie cu SUA, fie cu orice alt terţ. Cred că după această declaraţie, pe care nu am vrut ieri să intru în detalii... Tocmai am spus că nu există un "to do list". În calitate de vicepremier pentru parteneriate strategice, vă asigur că am promovat interesul României şi parteneriatul cu SUA este, din punctul meu de vedere, cel mai important parteneriat al României. E un dialog absolut normal între ministerul Justiţiei şi Depatamentul de Justiţie al SUA în vederea pregătirii unei vizite la care am fost invitată", a mai spus Birchall.





Scandal în CSM pe tema colaborării cu Statele Unite





Dialogul a avut loc în cadrul şedinţei de plen a CSM, unde Lia Savonea încerca pentru a cincea oară în ultimele luni validarea Adinei Florea la conducerea Secţiei Speciale (SIIJ), instituţie creată de guvernarea PSD-ALDE şi a cărei desfiinţare a fost cerută de către organismele europene.





Cearta dintre cele două a izbugnit după ce Birchall a declarat presei că experţii din cadrul ministerului nu susţin funcţionarea acestei secţii. Savonea i-a cerut explicaţii cu privire la o invitaţie făcută de procurorul general al SUA ministrului justiţiei pentru stabilirea unei „foi de parcurs pentru întărirea statului de drept”, aşa cum a declarat ambasadorul SUA la Uniunea Europeană.





„Este o cooperare absolut normală”





Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean, este de părere că astfel de colaborări la nivel internaţional reprezintă un lucru normal, susţinând faptul că aceste conflicte din interiorul CSM arată că există interese divergente la nivelul instituţiei. „Este absolut normal că ministrul Justiţiei a fost invitată de către omologul ei american (procurorul general al SUA este echivalentul ministrului Justiţiei). Este normal să existe acest tip de consultări. Sunt foarte multe organizaţii internaţionale, ale procurorilor, ale judecătorilor, ale instanţelor constituţionale, sunt probleme de drept ce se discută la nivel internaţional – în UE se vorbeşte de un drept penal unificat. Nu ai cum să ştii toate aceste lucruri dacă nu te duci. În acest caz e mai degrabă vorba de o duşmănie personală, ce are în spate interese divergente. Este păcat, pentru că justiţia nu ar trebui să aibă interese politice”, a declarat acesta.





Şi fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună, a declarat că acest tip de cooperare reprezintă o normalitate, subliniind faptul că garanţiile respectării statului de drept reprezintă o obligaţie a ţării noastre în cadrul cooperării cu partenerii noştri. „Este normal să ai discuţii cu partenerii noştri strategici. Aceştia ne oferă garanţii de securitate, şi noi, la rândul nostru avem obligaţia de a oferi garanţii. Chestiunea statului de drept, rule of law, contează pentru aceste state, care fac investiţii de securitate aici. Prin acest gen de discuţii, CSM se rupe, se izolează de organismele internaţionale. Este o discuţie ce aminteşte de decizia CCR de anul trecut de a întrerupe cooperarea cu experţii MCV. Uităm că nu avem doar drepturi, dar şi obligaţii ca stat. Acum, când nu ne-am făcut temele, ne-am trezit să cerem că nu vrem să ne fie impuse cerinţele MCV. Asta după ce noi ne-am angajat la respectarea lor. CSM poate să-şi pună mâinile la ochi, însă problema statului de drept nu va dispărea. Din contră, este o prioritate pentru actuala Comisie”, a declarat aceasta.





„Vă rugăm să nu vă mai victimizaţi, doamna ministru”

La începutul lunii, Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE, şi-a exprimat preocuparea pentru statuld e drept în România, menţionând ca exemplu al acestei preocupări faptul că ministrul Justiţiei a fost invitat să lucreze alături de specialiştii americani la o foaie de parcurs consultativă pentru asigurarea unui stat de drept puternic.

Savonea: „Doamna ministru trebuie să ne clarifice dacă a existat o astfel de discuţie, dacă există o astfel de foaie de parcurs. CSM nu cunoaşte, nu a fost implicat, nu a fost invitat într-o astfel de procedură.

Birchall: Eu nu cunosc această solicitare, care nu mi-a fost adresată. În calitatea de vice prim-ministru am susţinut întodeauna dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului strategic cu SUA. (...) Eu sunt surprinsă şi mâhnită pentru că este un pic necolegial având în vedere că această solicitare a venit pe 13, dumneavoastră nu aţi trecut-o pe ordinea de zi, dacă cererea se referă la SUA, vă spun că noi avem o colaborare...

Savonea: Dar răspundeţi vă rog la întrebare.

Birchall: Eu răspund la întrebare aşa cum consider eu.

Savonea: Aici era în discuţie dacă dumneavoastră aţi conceput împreună cu partenerul o foaie de parcurs pentru statul de drept..

Birchall: Să văd şi eu acest text şi vă voi răspunde.

Savonea: Cred că nu este greu să vă concentraţi puţin să vă gândiţi, să vă amintiţi dacă aţi făcut un asemenea document referitor la statul de drept din România.

Birchall: Eu voi avea discuţii cu orice stat şi orice organism şi instituţie internaţională. (...) Eu cred că este obligaţia ministrului Justiţiei să aibă un dialog profesional şi profesionist cu orice instituţie internaţională şi orice stat, cu atât mai mult cât este vorba de un partener strategic al României.

Savonea: Vă rog să ne răspundeţi la întrebarea formulată, dacă există o foaie de parcurs agreată de dumneavoastră pe statul de drept.

Birchall: Este un dialog absolut normal în combaterea corupţiei, în combaterea criminalităţii.

Savonea: Lăsaţi asta, doamna ministru, că nu este greu să vă aduceţi aminte...

Birchall: Doamna preşedinte, cu tot respectul, cred că nu sunt în faţa unui pluton de execuţie cu "Da" sau "Nu". Eu v-am răspuns aşa cum consider eu, în calitate de ministru al Justiţiei şi conform realităţii.

Savonea: Întrucât independenţa justiţiei este aşa, o componentă dacă nu cea mai importantă din cele care intră în conceptul general de stat de drept, eu cred că CSM are obligaţia să cunoască posibile înţelegeri.

Birchall: Există un dialog instituţional legal, doamna preşedinte.

Savonea: Dar nu răspundeţi, refuzaţi să răspundeţi la întrebare, doamna ministru.

Birchall: Eu nici măcar nu trebuia să încep un răspuns pentru că a fost lipsă de colegialitate ca măcar să nu mă anunţaţi, ca să-mi daţi posibilitatea să vă răspund instituţional, cu datele necesare.

Savonea: Vă rugăm să nu vă mai victimizaţi, doamna ministru.

Birchall: Este obligaţia mea de a reprezenta România şi ministerul Justiţiei pe linia justiţiei în orice relaţie instituţională. Vă voi răspunde în scris şi la acest aspect.

Savonea: Membrii CSM prezumă că dumneavoastră puteţi să faceţi un efort să vă amintiţi dacă în imprejurări oarecare aţi agreat, aţi angajat o foaie de parcurs pentru statul de drept din România.

Birchall: Acum o ţară întreagă vede că ministrul Justiţiei este pus la punct pentru simplul fapt că reprezintă ministerul Justiţiei, aşa cum este obligat legal. Vă voi răspunde, v-am rugat să-mi acordaţi acest răgaz pentru a putea să vă prezint documentele necesare".





