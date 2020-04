Amendă absurdă la adăpostul stării de urgenţă: primar „jignit“ cu apelativul „comandant de nava“

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) îi cere ministrului de Interne efectuarea unei anchete şi sancţionarea poliţiştilor locali care au amendat o studentă din Floreşti, judeţul Cluj, care a îndrăznit să critice acivitatea primarului. Specialiştii în Drept susţin că încadrarea juridică scrisă de poliţiştii locali în procesul-verbal de contravenţie frizează absurdul.



„Comandantul părăseşte ultimul nava, domnule primar. Dvoastră aţi părăsit-o primul!”, îi atrage Iulia Ungureanu atenţia primarului pe pagina ei personală de Facebook. Studenta subliniază, apoi, că pe vremea când erau emise deja două ordonanţe militare, Primăria din Floreşti abia emisese o hotărâre prin care interzicea accesul în parcuri.



A lezat demnitatea „Primarului”

În procesul-verbal prin care tânăra a fost amendată cu 1.000 de lei, poliţiştii locali s-au legat strict de modul prin care studenta îşi începea mesajul. În opinia forţelor de ordine, fapta rezidă în folosirea aluziei la „comandantul unei nave”, iar prin asta i-ar fi fost „lezată” demnitatea „Primarului”.



„Sus-numita, la data şi ora menţionate, a adresat expresii jignitoare Primarului com. Floreşti, în public pe reţeaua de socializare Facebook, inducând în eroare publicul şi lezând demnitatea acestuia, provocând indignarea cetăţenilor utilizatori prin afirmaţia «comandantul părăseşte ultimul nava»”, au scris „Sus-numita, la data şi ora menţionate, a adresat expresii jignitoare Primarului com. Floreşti, în public pe reţeaua de socializare Facebook, inducând în eroare publicul şi lezând demnitatea acestuia, provocând indignarea cetăţenilor utilizatori prin afirmaţia «comandantul părăseşte ultimul nava»”, au scris poliţiştii în document.



„Textul nu conţine elemente jignitoare şi nici calomniatoare. Adresarea este politicoasă, chiar cu tente de oficialitate: «domnule primar», «Dvoastră». Mai mult, acuzaţiile aduse sunt precedate de sintagma «mi se pare», deci nici măcar în această situaţie nu există o afirmaţie ultimativă, ci o părere, o opinie. Strict referitor la sintagma pentru care s-a emis procesul-verbal de contravenţie, cred că ne aflăm în sfera absurdului: e de notorietate că tradiţia marinărească cere ca ultimul care părăseşte nava să fie comandantul, evident după ce a făcut tot posibilul ca toţi ceilalţi să fie în siguranţă. Evident, simpla afirmaţie «Comandantul părăseşte ultimul nava» nu poate constitui contravenţia prev de art.30 din Legea 61”, avertizează avocatul Daniel Adrian Briscan.



Încadrarea „nu ţine” analizei juridice

În opinia avocatului, nimic din textul citat nu întruneşte condiţiile de existenţă a contravenţiei la care face referire procesul-verbal de sancţionare, şi anume: „săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora”.



Din perspectiva anulării acestui proces-verbal, însă, lucrurile sunt mai complicate, spune avocatul.

„Instanţa nu va putea analiza plângerea deja formulate, decât după situaţia de urgenţă instituită de autorităţi, adică după trecerea la starea normală. Evident, la reluarea activităţii normale de judecată, instanţele se vor confrunta cu o aglomerare a rolului şedinţelor. Să nu uităm că starea de urgenţă a precedat grevei judecătorilor, ceea ce a condus la o şi mai mare aglomerare a cauzelor nesoluţionate”, e de părere avocatul.



Restrângerea unor drepturi în perioada stării de urgenţă

„Nimeni nu trebuie să uite faptul că restrângerea exerciţiului drepturilor cetăţeneşti la care face referire decretul privind instituirea stării de urgenţă are ca scop (menţionat clar în acest act normativ) numai «prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor», deci nu pot fi acceptate intruziuni care nu au legătură cu acest scop. Mai mult, acelaşi act normativ stipulează că «restrângerea exerciţiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanţa lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică şi să fie proporţională cu scopul urmărit»”, a mai spus avocatul Briscan.

Sesizarea APADOR-CH

În acelaşi sens este formulată şi sesizarea APADOR-CH, care reaminteşte forţelor de ordine că libertatea de exprimare nu face parte din drepturile şi libertăţile restricţionate prin decretul prezidenţial de instituire a stării de urgenţă. „Jurisprudenţa CEDO este consecventă în a sublinia că statul nu are dreptul să sancţioneze şi, astfel, să inhibe criticarea persoanelor care deţin funcţii publice, atunci când se pun în discuţie chestiuni de interes public, chiar dacă acea critică s-ar realiza prin expresii jugnitoare, ofensatoare sau şocante. În cazul de faţă, nici nu este vorba despre expresii jignitoare, ofensatoare sau şocante, ci de aprecieri făcute printr-un limbaj normal, civilizat şi care se bazează pe o realitate de fapt necontestată. Din aceste motive, abuzul este cu atât mai evident şi cu atât mai puţin de îngăduit”, se arată în sesizarea APADOR-CH adresată MAI.

Cine este primarul Horia Şulea

Primarul Floreştiului, Horia Şulea, a fost suspendat în şedinţa din ianuarie a Biroului Politic Judeţean al PNL Cluj din toate funcţiile pe care le deţinea în partid: cea de preşedinte al organizaţiei PNL Floreşti şi cea de vicepreşedinte PNL la nivel judeţean. Decizia vine după ce Horia Şulea a fost condamnat, în primă instanţă, la 3 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, pentru efectuarea unor plăţi nelegale a serviciilor de curăţenie stradală şi deszăpezire din comuna pe care o conduce. De atunci, Horia Şulea a trecut la Partidul Ecologist România.

Primarul: „Mă înjură de 8-10 ani de zile”

Primarul comunei Floreşti, Horia Şulea, a precizat: „Femeia mă înjură de 8-10 ani de zile. E femeie la 40 de ani, faptul că e proaspătă studentă e altceva. Am făcut 11 plângeri penale pentru că mă înjură ca la uşa cortului. Eu un grup înjurători pe care i-a acceptat până când s-au luat de însemnele naţionale ale statului român. Acuma umbă la Apadoare…”.



Întrebat de ce l-a deranjat aşa de tare critica pe care i-a adus-o femeia, acesta a spus: „E foarte grav să spui în condiţiile situaţiei de urgenţă că primarul a dat bir cu fugiţii. Eu sunt zi şi noapte la primărie de când a început criza. Noi am avut, în Floreşti, 7.000 de carantinaţi şi până acum nu avem niciun infectat cu COVID-19, noi am fost primii, din data de 10 martie, care am început să dezinfectăm străzile cu clor, am dezinfectat scările de bloc”. Primarul susţine că dreptul la liberă exprimare „consfinţit de Constituţie, dar trebuie să ne încadrăm în limitele civilizaţiei. Nu putem premite nimănui să lezeze demnitatea şi onoarea.”