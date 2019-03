Ambasadorul Olandei, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei: I-am transmis îngrijorările privind OUG pe legislaţia penală

Oficialul olandez a spus că i-a transmis ministrului Justiţiei aceste îngrijorări şi că speră că "au fost înţelese şi vor fi luate în considerare".





"Ştim că există discuţii privind una sau mai multe ordonanţe de urgenţă şi am exprimat îngrijorările Olandei. (...) Am avut cu ministrul o întâlnire reuşită, mulţumitoare pe tema acelor ordonanţe şi i-am împărtăşit ministrului îngrijorările noastre. Îngrijorările se referă la o ordonanţă despre care am auzit că ar putea fi adoptată poate astăzi sau mâine şi care vizează amendamente aduse Codului Penal. Dar asta nu este nimic nou. Noi ne-am mai exprimat îngrijorările şi în trecut, este parte a unui dialog continuu, am avut deja câteva întâlniri şi discuţii nu numai cu ministrul Justiţiei", a declarat Stella Ronner-Grubacic, potrivit Hotnews.ro





Ambasadorul Olandei a mai spus că Tudorel Toader a asigurat-o că modificările care vor fi aduse Codurilor Penale sunt în beneficiul României şi nu vor afecta sistemul de justiţie.





Comisia Europeană, nemulţumită de noua modificare a Codurilor Penale





Experţii pe justiţie ai Comisiei Europene au transmis miercuri echipei de experţi trimişi de guvernul României într-o discuţie la Bruxelles că nu sunt de acord cu proiectul de OUG pentru modificarea Codurilor Penale, potrivit informaţiilor G4media. Reprezentanţii guvernului Dăncilă le-au transmis însă experţilor Comisiei că nu au timp, guvernul se grăbeşte să adopte modificarea Codurilor penale şi au insistat pentru un acord. Mai mult, delegaţia română le-a transmis experţilor europeni că modificările ar avea girul Curţii Constituţionale, aşa că nu ar mai fi nevoie de verificări amănunţite.







Potrivit sursei citate, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene va avea o discuţie telefonică în cursul zilei de joi cu premierul Viorica Dăncilă pe tema justiţiei, potrivit surselor citate, în condiţiile în care liderii PSD au dat toate semnalele că vor ca proiectele de OUG să fie adoptate cât mai rapid de guvern.





Magistraţii au criticat dur modificările Codurilor Penale

Principalele asociaţii de magistraţi au criticat în termeni duri proiectul ministerului Justiţiei de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală, în prezent trimis spre avizul CSM. În opinia acestora, aceste modificări ce combină limite scăzute ale pedepselor, dezincriminarea unor forme agravate ale infracţiunilor, reducerea termenelor de prescripţie generală şi rejudecarea cauzelor soluţionate definitiv vor conduce la „crearea unei impunităţi generale, în special în cazul infracţiunilor grave”.

Asociaţiile subliniază că o astfel de modificare, ce vizează „o schimbare fundamentală a politicii penale a statului şi a modului în care societatea se poate apăra de infractori”, nu poate fi luată fără niciun fel de evaluare, studii criminologice şi sociologice şi mai ales fără consultarea reală a tuturor actorilor implicaţi. Spre exemplu, magistraţii subliniază că stabilirea termenelor de prescripţie „nu este un proces aleatoriu şi discreţionar care poate fi derulat oricum”, ci unul ce trebuie fundamentat pe factori obiectivi, precum gravitatea faptelor, timpul necesar pentru organele judiciare să parcurgă toate etapele până la decizia finală şi situaţia victimelor şi a persoanelor păgubite care, în aceeaşi măsură ca persoanele cercetate, trebuie să îşi poată exercita drepturile şi să obţină repararea vătămărilor.





Ministrul Tudorel Toader a trimis săptămâna trecută spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii două proiecte de ordonanţă de urgenţă. Una dă posibilitatea redeschiderii tuturor proceselor, în cazul completuri de 5 judecători nelegal constituite, iar alta modifică substanţial zeci de articole din Codul Penal şi din cel de Procedură Penală.



