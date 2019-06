Ambasada SUA, implicată în cazul fetiţei luate cu mascaţii pentru a fi predată unei familii din Statele Unite

De asemenea, a precizat că luni, reprezentanţii Corpului de control se vor afla în Dolj şi Mehedinţi pentru a face un raport asupra situaţiei

”Astăzi am vorbit din nou cu doamna premier, am trimis un mesaj ambasadei SUA, cu dorinţa de a avea o colaborare şi a ne asigura că acest minor este în regulă, atât cât poate fi după episodul prin care a trecut. Corpul de control, luni dimineaţă, vor fi în Dolj şi Mehedinţi, am cerut un raport amănunţit de la faţa locului. Voi primi un raport complet cu evoluţia acestui caz, sper ca şi familia adoptivă să colaboreze, să ne asigurăm, pentru că aceasta este atribuţia Ministerului Muncii, că minorul este stabilizat după această traumă. Este obligatoriu ca minorul să primească şi consiliere psihologică. Facem tot ce este posibil legal, să ne ocupăm, să aflăm starea copilului. Cred că familia adoptivă nu va avea nicio problemă, este interesul major al copilului, să ne asigurăm că acesta este stabil” a spus Marius Budăi, conform antena3.ro.

Fetiţa de opt ani a fost luată de autorităţi din locuinţa asistentului maternal, după ce a fost adoptată de o familie de români din SUA. Momentul a fost filmat de apropiaţii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. În filmare se vede cum copilul, disperat, plânge, se prinde de hainele femeii şi strigă ”mami, nu vreau să plec”.

Acţiunea a stârnit un val de reacţii negative, sute de persoane cerând clarificarea situaţiei şi verificarea modului în care s-a făcut adopţia.

Mai multe fotografii care o înfăţişează pe Sorina alături de mama adoptivă, fratele şi bunica au fost făcute publice, iar apropiaţi ai familiei afirmă că fetiţa a mâncat şi apoi şi-a desfacut bagajele şi cadourile primite şi că se simte foarte bine.

Pe aceeaşi temă:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: