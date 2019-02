Alianţa 2020 USR PLUS se alătură protestului de duminică din Piaţa Victoriei

"În faţa determinării şi a disperării cu care PSD-ALDE luptă pentru a subordona justiţia si de a face din statul de drept statul lor paralel, trebuie să dăm dovadă de determinare şi de unitate.

Întreaga societate trebuie să răspundă unit atacului PSD. Forţele politice responsabile trebuie să se unească şi, cu ajutorul societăţii civile, să construiască o alternativă la actuala putere în aşa fel încât să repare tot ce a distrus aceasta.





Alianţa 2020 USR PLUS a luat naştere din dorinţa de a le transmite un semnal puternic tuturor românilor care cred în democraţie, şi anume că împreună suntem mai puternici şi că, uniţi, vom putea duce până la capăt lupta cu cei aflaţi la guvernare care lansează fără oprire atacuri la adresa justiţiei, precum şi la demnitatea şi bunăstarea noastră, a cetăţenilor cinstiţi şi de bună credinţă din această ţară", se arată în comunicat.





„Este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate şi ca fiecare român care nu şi-a pierdut credinţa în democraţie să acţioneze cu instrumentele pe care le are la dispoziţie pentru a opri acţiunile PSD-ALDE care adâncesc haosul şi disperarea. Noi am făcut un pas important prin aliaţa cu USR şi vă asigurăm că vom continua pe această cale. Susţinem acţiunile organizaţiilor civice din România, inclusiv protestele, la care urmează să participăm şi noi. Susţinem demersurile magistratilor care sunt hotărâţi să-şi apere demnitatea şi independenţa de acţiune profesională pe care le-o garantează Constituţia. Nu vrem să lăsăm ţara pe mâna hoţilor“, a declarat preşedintele PLUS, Dacian Cioloş.





„Ambele formaţiuni politice din cadrul Alianţei 2020 au depus, astăzi, sesizări la Avocatul Poporului cu privire la OUG nr.7/2019 şi susţin demersurile magistraţilor, care nu fac altceva decât să lupte pentru a-şi apăra demnitatea şi independenţa în ceea ce priveşte activitatea profesională pe care le-o garantează Constituţia. Mai mult, duminică vom fi în stradă alături de cetăţeni şi de susţinătorii noştri“, a spus preşedintele USR, Dan Barna.





