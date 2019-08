Alexandru Cumpănaşu este păzit de jandarmi. „În Poliţie nu mai am încredere“

„Am solicitat MAI asigurarea protecţiei mele şi a familiei în această perioadă. Lupta cu clanurile mafiote din stat şi din afara lui i-a făcut pe unii s-o ia razna şi să mă ameninţe pe mine şi familia mea cu moartea dar şi alte forme de ameninţare. Am urmat calea legală şi am informat Parchetul General şi MAI. Care au dispus măsurile pe care le-au considerat necesar în funcţie de informaţiile predate dar şi cele pe care aceştia le deţin”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Unchiului Alexandrei a precizat că iniţial s-a discutat ca Poliţia să facă acest lucru, însă a refuzat pentru că nu mai are încredere în instituţie. „Motiv pentru care s-a recurs la Jandarmerie. Viaţa mea a devenit un coşmar pe care nu îl doresc nimănui: dispare intimitatea, apare teama şi nu mai ai viaţa ta. Sper ca această bătălie să o câştig cât mai repede pentru a mă putea întoarce la viaţa mea obişnuită şi liniştită de dinainte şi să nu mă gândesc în permanenţă la securitatea copiilor mei”, mai spune Cumpănaşu.