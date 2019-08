Alexandru Cumpănaşu: „Nu cred că Dincă este criminalul Alexandrei“. Ce argumente aduce unchiul fetei ucise

Alexandru Cumpănaşu a fost audiat marţi de procurorul procurorul-şef DIICOT. Acesta a spus că nu crede că Gheorghe Dincă este cel care i-a ucis nepoata:

„Nu vreau să intru în paranoia să cred că este un mare complot, pot spune doar atât, este o chestiune de logică elementară. Bineînţeles că eu am început această declaraţie de astăzi spunând un lucru pe care mi-l asum şi pe care nu cred că e uşor de spus, că eu nu cred că Dincă este criminalul Alexandrei. De ce spun asta? Nu pentru că am vreo simpatie faţă de animalul asta, care cred că a făcut multe la viaţa lui şi a omorât mulţi oameni, ci pentru că nu are niciun sens şi nicio logică", a declarat Alexandru Cumpănaşu, la sediul DIICOT, informează mediafax.ro.

Alexandru Cumpănaşu susţine că Gheorghe Dincă nu era în casă în momentul în care se presupune că ar fi prins-o pe Alexandra vorbind la telefon cu Poliţia şi că, de aceea, nu mai crede în această ipoteză.

„Dacă acest om, acest animal, acest individ, această vieţuitoare a aflat, a prins în fapt victima vorbind la Poliţie, indiferent de cum a prins-o vorbind cu poliţiştii vorbind la 112, oameni buni, pe bune, acum s-a apucat să facă focul în curte, adică nu are sens nimic. Pe lângă faptul dovedit că la ora la care se presupune că a intrat şi a găsit-o pe Alexandra vorbind la telefon, el nu era acolo, deci nu mai există dubiu cu privire la asta. Nu cred că cineva mai are dubii, doar să ne explice procurorii cum era, poate că între timp s-a inventat teleportarea, a inventat-o Dincă în pivniţă, din punctul meu de vedere, şi vă spun foarte serios, nu cred nicio secundă în povestea Dincă criminalul Alexandrei. Din punctul meu de vedere, omul asta a plecat să facă loc şi pentru a lăsa alţi complici să o ia pe Alexandra să o mute de acolo şi să se mişte rapid", a declarat acesta.

Alexandru Cumpănaşu a mai spus că marţi s-a întâlnit cu Avocatul Poporului şi acesta a făcut mai multe solicitări la instituţiile care anchetează cazul fetelor dispărute în Caracal. Tot marţi, unchiul Alexandrei Măceşanu se va întâlni cu şeful STS.

