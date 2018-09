Aeronavă Tarom, interceptată de două avioane de vânătoare Eurofighter în Germania

O aeronavă Tarom, înregistrată YR-BGG, care desfăşura zborul RO-371 Bucureşti – Bruxelles a fost interceptată la un nivel de zbor de 40.000 de picioare (aproximativ 12.000 de metri) deasupra Germaniei când contactul cu controlorii de zbor a fost pierdut.







Două aeronave Eurofighter au fost trimise să intercepteze aeronava românească în apropiere de Frankfurt, la ora 9.04.





Potrivit publicaţiei avherald.com care menţionează incidentul s-ar fi auzit inclusiv boom-ul sonic produs de aeronave.





Sursa citata scrie ca abia in momentul in care cele doua aparate Eurofighter Typhoon germane au ajuns langa Boeing echipajul a utilizat frecventa de urgenta, care nu fusese monitorizata pana atunci. Discutia cu pilotii de vânătoare a arătat că piloţii românii au introdus o frecvenţă greşită atunci cand au intrat în spaţiul aerian german si de aceea nu au putut intra in legatura cu solul.





Dupa rezolvarea incidentului avioanele de lupta s-au retras la baza, iar Boeingul Tarom si-a continuat zborul spre destinatie Avioanele Eurofighter s-au intors la baza lor de la Neuburg Bavaria, iar cursa Tarom şi-a continuat zborul.





Purtătorul de cuvânt al Tarom, Cristian Blană, a confirmat doar parţial situaţia spunând însă că a fost vorba de un switch (mică întrerupere) în comunicaţiile dintre turnul de control şi aeronavă. El a adăugat că nu are cunoştinţă ca aeronavele Eurofighter să fi decolat pentru interceptarea avionului Tarom. ”Este o ştire cu potenţial de senzaţional”, a spus el, potrivit Digi24.