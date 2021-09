Adrian Zuckerman: Trebuie să avem foarte mare grijă de extremiştii care sunt periculoşi

Adrian Zuckerman a fost, sâmbătă după-amiază, invitatul lui Sebastian Zachmann la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Fostul ambasador a fost întrebat cum vede tot acest scandal politic din România.

"Nu sunt pentru mine lucrurile astea. Sunt oameni care ştiu şi înţeleg lucrurile astea mai bine decât le înţeleg eu. Eu mă uit la probleme, nu la oameni şi cel mai important lucru actual e ca România să continue să dezvolte industria, are un potenţial enorm, are minerale, are petrol, gaz, lucruri din domeniul de IT, trebuie aduşi aici investitori, economia trebuie dezvoltată. Asta trebuie făcut. Şi lucrul diferit în timpuri din astea este să nu lăsăm extremiştii să ia control şi să influenţeze lumea. Trebuie să avem foarte mare grijă de extremişti care sunt periculoşi”, a transmis Adrian Zuckerman.

Întrebat dacă vede acest pericol şi în Parlamentul României, având în vedere că acolo este un partid pe care mulţi îl acuză că ar fi extremist, fostul ambasador a răspuns: "Extremiştii sunt extremişti, nu vreau să vorbesc de un partid, spun în general că e un pericol. România trebuie să rămână o democraţie cu drepturi pentru toată lumea, fără extremişti”.