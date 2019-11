Adjunctul Biroului Român de Metrologie Legală, asociat cu Berceanu într-o firmă care face concurenţă instituţiei unde este şef

Directorul General Adjunct al Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) Valentin Pătăşanu încalcă Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei care prevede, la articolul 30, alineatul 30, că angajaţii BRML nu trebuie “să deţină calitatea de manager, acţionar, asociat, administrator, cenzor sau membru al Consiliului de Administraţie la operatori economici care desfăşoară activităţi similare Biroului Român de Metrologie Legală”. Practic, în calitate de şef al BRML şi acţionar la o firmă concurentă, autorizată în iulie 2019 să efectueze aceleaşi activităţi ca şi BMRL, Pătăşanu este în stare de incompatbilitate. Acest lucru nu pare însă să deranjeze pe nimeni, nici măcar pe şefa lui, Dorina Achim, soţia primarului din localitatea Lelese (Hunedoara), pusă în fruntea Biroului Român de Metrologie Legală de deputaţii Laurenţiu Nistor şi Natalia Intotero.

Deşi în primăvara lui 2019 a fost demis din funcţia de adjunct de către fostul director al BMRL, instituţie aflată în subordinea Ministerului Economiei, Pătăşanu a fost repus în funcţie de Dorina Achim, între cei doi existând, conform unor surse, o înţelegere de a face rocadă dacă se pune problema schimbării conducerii instituţiei. Pătăşanu este în structurile de conducere ale BRML din anul 2000 (ocupând funcţia de director general până în 2012, apoi adjunct) şi beneficiează de sprijinul asociatului său Radu Berceanu, care are încă foarte multe legături în PNL. Dar până se clarifică lucrurile din punct de vedere politic, afacerile firmei unde Pătăşanu şi Berceanu sunt parteneri cu 50 la sută fiecare merg foarte bine, printre clienţii celor doi aflându-se şi două dintre cele mai importante lanţuri de magazine din ţară. OF Systems SRL este administrată de fiul adjunctului incompatibil de la BRML, care în trecut a fost şi el angajat tot la această instituţie.

Firma nu se ocupă doar de măsurători metrologice, ci are şi un alt obiect de activitate, mult mai bănos, şi anume importul, vânzarea şi montarea de echipamente de laborator, importul, vânzarea şi montajul sistemelor industrial de cântărit etc. O parte dintre licitaţiile câştigate de OF Systems SRL, unde administrator este fiul Andrei Pătăşanu, au fost organizate de Biroul Român de Metrologie Legală, unde tatăl Valentin Pătăşanu este dirrector adjunct, instituţia statului achiziţionând aparatură de laborator.

Valentin Pătăşanu şi Radu Berceanu, asociaţi la OF Systems SRL

Articolul 30, alineatul 30, Regulamentul de Ordine Interioară BRML