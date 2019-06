Adina Florea, la interviul pentru şefia secţiei speciale: Niciodată nu am fost aservită politic. Nimeni nu a încercat să îmi impună vreo idee

"Niciodată, în toată activitatea mea profesională, nu am fost aservită politic. Activitatea s-a desfăşurat cu respectarea legii, astfel cum am jurat când am intrat în profesie. Niciodată, în activitatea mea profesională nu am desfăşurat altfel de activităţi decât cele care corespund atribuţiilor care guvernează activitatea procurorului. (...) Am fost un procuror independent şi sunt independent, indiferent de ce se vehiculează. Nimeni nici nu a încercat să îmi impună vreo idee la ceea ce aş fi putut să desfăşor în activitatea derulată din punct de vedere profesional”, a declarat Adina Florea, în faţa comisiei de concurs pentru şefia Secţiei speciale, arată hotnews.ro.

