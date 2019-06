A început judecarea dosarului Belina. Inculpaţii resping acuzaţiile DNA

„Consider că nu am făcut nimic” a declarat instanţei şi Adrian Gâdea, fost preşedinte al CJ Teleorman, acesta fiind de acord să dea o declaraţie de inculpat la următorul termen.





La termenul de astăzi au lipsit avocaţii instituţilor publice implicate în acest proces: ANAF, Apele Române şi CJ Teleorman, potrivit sursei citate.







Dosarul a ajuns în instanţa în iunie 2018, dar a fost în procedura de Camera Preliminară până acum.

Acuzaţiile DNA din acest dosar



Potrivit rechizitoriului, „în anul 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel (cu suprafaţă de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptată H.G. 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost încălcate o serie de dispoziţii legale”.

Asta în condiţiile în care în albia minoră a Dunării, Insula Belina şi Braţul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii şi al Constituţiei, prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu judeţean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege, subliniază anchetatorii.

Concret, în perioada 23 septembrie 2013 – decembrie 2013, în calitate de secretar de stat, Sevil Shhaideh „a iniţiat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare şi a prezentat guvernului pentru aprobare un proiect de hotărâre de guvern (ce se va numi H.G. 943/2013), precum şi nota de fundamentare pe care a semnat-o, în calitate de iniţiator. Pe baza acestor acte s-a aprobat transmiterea unor părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel către domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. Aceasta, în condiţiile în care inculpata cunoştea că în acest mod întocmeşte acte care încalcă o serie de dispoziţii legale”, explică procurorii.

Aceştia mai arată că Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei formulaseră observaţii pe parcursul circuitului de avizare prin care semnalau că există aspecte de nelegalitate în ceea ce priveşte transferul, aspecte ce au fost ignorate.

„"Cu toată stimă, va rog să îmi permiteţi că eu nici până astăzi, după ce am citit, am discutat cu doamna avocat, nu înţeleg ce fapta am săvârşit. Nu recunosc, nu solicit procedura simplificată," a spus fostul vicepremier Sevil Shhaideh, potrivit Ziare.com, după ce judecătorul le-a citit inculpaţilor drepturile şi i-a întrebat care este poziţia procesulă adoptată. Fostul vicepremier a declarat că vrea să dea declaraţii în acest caz, la unul din termenele viitoare.

