A demisionat Marieta Safta, secretar de stat în Ministerul Justiţiei. Avea în subordine Direcţia Avizare Acte Normative

Marieta Safta ocupa funcţia de secretar de stat din 2017. Aceasta coordona Direcţia de elaborare acte normative, Direcţia avizare acte normative, Direcţia afaceri europene şi drepturile omului, Direcţia de drept internaţional şi cooperare judiciară şi Direcţia de prevenire a criminalităţii.





În această dimineaţă, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei. Tudorel Toader a precizat că nu a mers la Comisia de la Veneţia pentru a cere aprobare pe prevederile ordonanţei de urgenţă.





„Vreau să fac o prealabilă precizare. Eu nu am mers la Comisia de la Veneţia în aceste două săptămâni de două ori, pentru a negocia, cum am auzit în spaţiul public, soluţiile din OUG. Nu am mers la sediul Comisiei nici pentru a solicita şi lua aprobare pentru aceste soluţii. Nu am mers la Comisie, pe cont propriu, fără o prealabilă dezbatere cu decidenţii din ţară", a mai spus ministrul Justiţiei.





„ Noi considerăm, eu consider, ca ministru al Justiţiei, că modificările aduse legilor Justiţiei se vor dovedi benefice pentru justiţie, pentru cetăţeni”, a precizat ministrul Justiţiei, după şedinţa de Guvern.