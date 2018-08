VIDEO După ce a încercat să-l schimbe de două ori din funcţie, Carmen Dan l-a avansat pe şeful Serviciului Omoruri, Radu Gavriş, adjunct la Poliţia Capitalei

A vrut să-l schimbe de două ori

În decembrie, Radu Gavriş, şeful Serviciului Omoruri din Poliţia Capitalei, critica, la Adevărul Live, intenţia parlamentarilor PSD de a scote imaginile video din categoria probelor. „O astfel de măsură ne-ar întoarce în anii 90“, spunea Gavriş. Declaraţia sa a stârnit atunci o reacţie dură din partea ministrului de Interne. Carmen Dan nu l-a uitat. În ianuarie, i-a cerut din nou demisia, deşi agentul de poliţie acuzat de pedofilie a fost prins tocmai pe baza probelor video.

Radu Gavriş explica, în decembrie, la Adevărul Live, cum s-ar fi desfăşurat ancheta în cazul crimei de la metrou dacă imaginile video nu putea fi folosite ca probe. „Fără camere nu am fi putut să dăm imagini publicului. Nu am fi putut să ne dăm seama clar ce s-a întâmplat acolo. Nu am fi putut să ne dăm seama de traseul autoarei şi nu am fi putut să constituim probatoriul din dosar. În plus, colegii mei care au depistat-o pe criminală au avut o fotografie. De pe camere am avut fotografia“, spunea Gavriş, criticând modificările propuse de PSD la Codurile Penale.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, membru PSD, l-a certat public pe Gavriş, spunându-i că nu avea mandat să facă declaraţii publice în legătură cu modificările aduse Codurilor Penale.

„Este un poliţist care şi-a exprimat un punct de vedere, repet, nu i-am dat eu acel mandat. Eu cred că rigorile acestei funcţii impun o anumită reţinere. Cred că poliţiştii trebuie să se ţină departe de sfera politică şi din punctul meu de vedere atât timp cât şi-a expus public o părere personală, fiind cunoscut ca un bun profesionist, ca un bun specialist, şi-a adus singur un deserviciu”, reacţiona Carmen Dan.

În ianuarie, în contextul în care a propus schimbarea şefului Poliţiei Române, Carmen Dan i-a cerut şi lui Radu Gavriş „să facă un pas în spate“, deşi agentul de poliţie cercetat pentru pedofilie a fost prins tocmai pe baza imaginilor video, pe care Gavriş le voia în continuare ca probe.

Urmăreşte mai jos interviul acordat de Radu Gavriş în decembrie, la Adevărul Live.