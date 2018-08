Şeful Jandarmeriei Române: N-am făcut decât să-mi iubesc ţara, să cred în Dumnezeu şi în camarazii mei. Cei care au greşit vor plăti

La scurtă vreme de la aceste declaraţii Jandarmeria Română a comunicat că vineri seara în Piaţa Victoriei a fost prezent procurorul militar Bogdan Pîrlog.

„În data de 10 august, în Piaţa Victoriei, pe timpul asigurării şi restabilirii ordinii publice a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pîrlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din Piaţa Victoriei fiind prezent în intervalul orar 17.00-04.00 atât în punctul de comandă înaintat cât şi în zona dispozitivelor alaturi de reprezentanţii Jandarmeriei, Poliţiei şi autorităţilor publice centrale şi locale”, a transmis marţi Jandarmeria Capitalei. Ca dovadă, Jandarmeria a făcut public un proces verbal semnat de procuror pe 11 august.

Locotenent-colonelul Bogdan Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar Bucureşti, cel despre care Jandarmeria Română a susţinut că a făcut parte din dispozitivul care a coordonat intervenţia jandarmeriei, a explicat că nu a fost la centrul de comandă, ci că s-a oprit în Piaţa Victoriei în drum spre casă.

„La ora 17 am plecat de la birou şi m-am îndreptat spre acasă. Undeva în jurul orei 18 am fost acolo pentru prima dată (....) În zonă mă aflam când a început să se dea cu lacrimogene. Nici măcar nu s-a pus problema să îi temperez sau să iau vreo măsură cu privire la ei pentru că nu e treaba noastră. Nu există nicio procedură, nu avem nicio atribuţie şi nu avem ce căuta în a coordona şi nici nu am făcut aşa ceva. Nu există ‘a supraveghea'”, a declarat magistratul pentru cotidianul Libertatea.

Mai mult, magistratul a subliniat că procesul verbal publicat de Jandarmerie (este publicat mai jos în ştirea de faţă - n.r.) nu este procesul verbal de sesizare din oficiu. „Acel înscris publicat nu este procesul verbal de sesizare din oficiu. Puteţi să-i întrebaţi de unde au fost şi ce au avut. Procesul verbal s-a încheiat la ora patru dimineaţa, atunci când s-a încheiat tot, în momentul în care am avut reprezentarea întregului demers prin ce am perceput personal. Nu puteam la acel moment să fiu în 100 de locuri şi nici nu aveam un sistem de monitorizare la dispoziţie”, a declarat Bogdan Pirlog pentru Libertatea.