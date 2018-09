Şeful DGPI: Mesajele reclamate de Firea i-au fost puse la dispoziţie ministrului Carmen Dan de secretarul de stat

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a susţinut că a fost îndreptăţită să îi ceară demisia ministrului de Interne, la şedinta CEx a partidului.Firea a declarat că i-a cerut demisia lui Carmen Dan după ce comisarul european Corina Creţu a informat-o că statele europene dezaprobă reprimarea violenţă a protestatarilor de la mitingul de pe 10 august din Piaţa Victoriei.

În context, Firea a menţionat că situaţia de astăzi demonstrează că „persoane atât de apropiate de domnul preşedinte (Liviu Dragnea - n.red.) nu ar trebui să ajungă la conducerea ministerelor". „Am spus că nu era nevoie să se ajungă la acele gaze. (...) A venit (Carmen Dan- n.red.) cu mesaje printate de pe WhatsApp, mesaje, xeroxuri, discuţii personale între dna prefect şi un domn din Ministerul de Interne. Am spus că nu este normal să discutăm astfel de lucruri. A jignit-o pe dna prefect, a continuat tot şirul de acuzaţii indirecte făcute până acum. A venit foarte pregătită. Am sperat că dl preşedinte o va retrage, salvând prestigiul ţării şi al acestui Guvern. Oamenii foarte profesionişti nu trebuie să fie trataţi în acest fel", a continuat atacul lui Firea la adresa lui Carmen Dan.

„Cred că mai târziu tot mi se va da până la urmă dreptate. Nu am făcut apel la colegii mei din CEx, eu am aparat nişte principii, prestigiul ţării noastre, percepţia ţării noastre în străînătate. Am şi copii, sunt şi mama, nu vreau să-mi fie ruşine să merg în Europa, să ies pe stradă. Consider că putem corectă ce s-a greşit. De ce să fim solidari în ceva incorect? Nu e normal să fim solidari în ceva incorect pentru că se spune că, dacă votăm altfel, dăm muniţie Opoziţiei”, a mai declarat Gabriela Firea.





Această mai da vină pe "erorile de coordonare şi de comunicare" ale lui Carmen Dan. "Domnia să se consulta cu dl preşedinte. Suntem într-un impas", a mai spus primarul Capitalei, adăugând că are o "relaţie tensionată" cu Liviu Dragnea.





Firea a mai spus că, iniţial, Carmen Dan a susţinut că era în concediu la momentul protestului de pe 10 august, reprimat violent de Jandarmerie, dar ulterior a spus că a coordonat acţiunea. În plus, Firea a spus că niciodată în ultimii 30 de ani un ministrul de Interne nu s-a spălat pe mâini de responsabilitate, dând vină pe un anonim funcţionar, cum e un prefect.