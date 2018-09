Şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, „Omul în alb” de la mitingul Diasporei: „Nu am avut informaţii despre o presupusă tentativă de lovitură de stat”

UPDATE Şeful Brigăzii Speciale a declarat, joi, că a acţionat numai în litera legii şi că îşi asumă acţiunile jandarmilor aflaţi sub conducerea sa. „Eu sunt comandantul Brigăzii Speciale de Intervenţie. Îmi asum toate faptele jandarmilor mei, nu se pune problema, dar ale BSIJ (Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei - n.r.), atâta tot. Brigada Specială a acţionat conform legii, în literii şi în spiritul legii", a declarat Cătălin Paraschiv la ieşirea de la Parchetul la Militar.



"Nu am fost pus sub acuzare, am calitatea de martor, am declarat efectiv ce s-a întâmplat în acea seară şi atâta tot", a mai spus Cătălin Paraschiv.





Întrebat dacă avea informaţii despre o pretinsă tentativă de lovitură de stat din seara de 10 august, Paraschiv a răspuns: "Eu sunt comandantul Brigăzii Speciale de Intervenţie. Cred că nu vă adresaţi cui trebuie. Eu nu am avut informaţii de această natură”.