Şefii mai multor curţi de apel au trimis o scrisoare la CSM, în care se delimitează de protestul magistraţilor: Nu susţinem iniţiative din sfera politică

Şefii curţilor de apel mai subliniază că dezaprobă transformarea nemulţumirii în forme radicale de protest, în respingerea vehementă a oricărui dialog cu celelalte puteri, în prezentarea trunchiată, nereală a faptelor în spaţiul public, de către unii judecători, în scopul obţinerii unor efecte „de stradă”.

„De asemenea, ne exprimăm dezacordul ferm faţă de modul în care se încearcă, la nivel intern şi internaţional, de către unii judecători, participanţi la forme radicale de protest, acreditarea ideii că aceste manifestări constituie voinţa şi dorinţa majorităţii judecătorilor din România, în condiţiile în care doar 6% din instanţe au iniţiat forme de protest! În acest context, este de neconceput ca un judecător (Cristi Vasilică Dănileţ) să se erijeze în persoana „reprezentativă” pentru Justiţia Română şi să vorbească în numele judecătorilor, respectiv să decidă că un grup de 30 de judecători trebuie să meargă la Bruxelles pentru a-i prezenta prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans, situaţia sistemului de justiţie, în sens catastrofal, adică al încălcării grave, de nesuportat, a principiilor ce trebuie să guverneze statul de drept. Nu recunoaştem şi nu susţinem asemenea iniţiative care ţin mai cu seamă de sfera politicului”, mai arată sursa citată.

Aceştia cer măsuri concrete care să apere independenţa magistraţilor.

„Nu recunoastem si nu sustinem asemenea initiative care tin mai cu seama de sfera politicului. Prin urmare, solicitam Consiliului Superior al Magistraturii, in calitate de garant al independentei justitiei, care are si abilitarea legala de a ne reprezenta drepturile si interesele, sa ia act de pozitia noastra si sa aiba in vedere masuri concrete menite sa apere aceasta independenta, la nivel intern si international, fata de efectele unor manifestari din interiorul sistemului de justitie, cum sunt cele anterior redate, de care ne delimitam in mod clar si indreptatit pentru ca respectam statutul de judecator, rolul nostru in societate si dreptul la un proces echitabil", se ami arată în comunicatul semant de preşedinţii şi vice-preşedinţii mai multor curţi de apel.





Conducerea Curtii de Apel Cluj nu a semnat aceasta scrisoare.