VIDEO Şoferul maşinii cu număr anti-PSD a fost filat de poliţişti înainte de a fi ridicat şi dus la Brigada Rutieră. „Eram cu băieţelul meu de 8 ani“

„Mi s-au cerut documentele, după 3 minute, mi-au spus că numerele nu sunt valabile să că trebuie să scot plăcutele. Am refuzat, ceea ce poliţistul a mers la maşină, a scos numerele de înmatriculare, am filmat când le-a scos. (...) Mi-a adus la cunoştinţă că permisul îmi va fi suspendat. Nu ştiu ce va urma, nu mi-au adus nicio învinuire. Doar mi-au adus la cunoştinţă că plăcuţele nu sunt valabile. Am fost oprit la 5:50 dimineaţa, pe 1 Decembrie. Trebuia să ajung la mare. Eram cu băieţelul meu de 8 ani. Mi-au spus să merg cu ei la poliţie. (...) Mi-au dat o dovadă, dar fără drept de a conduce, pe timp nelimitat, nu ştiu. Sunt în vacanţă aici. Eu locuiesc în Suedia, am venit să cheltui bani în România. Maşina e înmatriculată în aprilie. Când am înmatriculat maşina cu M...IE PSD, am consultat DEX-ul şi prima chestie scrie „gură”, „a amăgi”, „a duce cu vorba”, exact ce face PSD. Cu numerele astea am vrut să arăt că aceştia sunt ei. A minţi, de fapt. Asta e în DEX. (...) Vineri m-au oprit în Craiova, aveam dreptul să circul, nu mi-au făcut nimic. Acum, după două zile, nu mai am dreptul”, a declarat Răzvan Ştefănescu.

Varianta Poliţiei La rândul lor, reprezentanţii Poliţiei Române au explicat cum „l-au capturat” pe deja celebrul şofer.. „Astăzi, în jurul orei 06.00, un echipaj de poliţie al Brigăzii Rutiere din cadrul D.G.P.M.B., aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Suedia, condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani. Conducătorul auto a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere, în vederea declanşării verificărilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei juridice în ceea ce priveşte regimul de înmatriculare şi circulaţie şi a vehiculului pe drumurile publice. În cauză a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România”, faptă prev. şi ped. de art. 334, alin. (4) din Codul Penal”, a anunţat Poliţia Română. Deşi a fost deschis dosar penal, anchetatorii nu ştiu încă dacă bărbatul avea dreptul să folosească numerele de înmatriculare şi acum fac verificări. ”În continuare, poliţiştii BPR efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a regimului de circulaţie internaţională pe teritoriul statelor Uniunii Europene”, mai precizează Poliţia. Ambasada Suediei la Bucureşti a reacţionat, precizând că ”plăcuţele de înmatriculare personalizate, emise de Agenţia suedeză de Transport, sunt valide pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Numerele personalizate ar trebui să fie mereu însoţite de documentele oficiale atât ale plăcuţelor originale, cât şi ale celor personalizate”. Poliţia Română a contrazis însă Ambasada, susţinând că deschiderea dosarului penal s-a făcut după ce Interpol Suedia a confirmat că numerele de înmatriculare respective sunt valabile doar pe teritoriul statului suedez.