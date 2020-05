VIDEO Reacţia poliţiştilor după ce un bărbat a încercat să facă o proiecţie pe clădirea MAI. „Am fugit, dar nu era o persoană în uniformă“

Incidentul a avut loc duminică seara. Cristian Mihai Dide era împreună cu prietena lui, Evelina Morar, când a fost ridicat de poliţişti. Iniţial, Dide a vrut să fugă, dar a fost prins şi încătuşat.

"Cristian Mihai Dide a fost azi (duminică, 17 mai, n.r.) arestat în plină stradă de pe un trotuar din Bucureşti pentru ca avea intenţia de a face o proiecţie cu laser împotriva abuzurilor MAI. Acum două zile, a fost maltratat de forţele de ordine pentru acelaşi mesaj cu laser. Ministrul Vela este în stare să îşi trimită subalternii să ridice oameni de pe stradă doar ca să îşi protejeze imaginea. Protestul însă este legal în România, aşa că nu a existat nici un motiv pentru arestarea lui Dide. Protestul pe care el nu l-a mai putut face, pentru că a fost arestat, îl vom face fiecare dintre noi, postând această fotografie. Free Dide! Eliberaţi-l pe Dide!", au scris susţinătorii lui Dide pe Facebook în timp ce acesta se afla în Secţia de poliţie.

Acelaşi mesaj a fost postat alături de două fotografii pe pagina "Evoluţie în Instituţie".

"La data de 17.05.2020, în jurul orei 20.45, poliţişti din cadrul Secţiei 3, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în dispozitivul curent, ocazionat de activităţile desfăşurate în zonă, au observat, pe strada Ion Câmpineanu, un bărbat care, după ce a coborât dintr-un autoturism, având asupra sa mai multe obiecte voluminoase, la vederea poliţiştilor a fugit, intrând într-o scară de bloc. Poliţiştii l-au somat să se oprească şi să se legitimeze, însă acesta a refuzat, fiind condus la sediul subunităţii de poliţie. Având în vedere faptul că a refuzat să îşi decline identitatea, a fost sancţionat contravenţional cu suma de 500 lei, conform art.2, pct. 31 din Legea 61/1991. Asupra sa au fost găsite mai multe bunuri, care i-au fost restituite întrucât nu s-a constatat că ar proveni din săvârşirea unor infracţiuni", au declarat reprezentanţii poliţiei pentru Epoch Times.

La ieşire din secţia de poliţie, Cristian Mihai Dide a declarat că va face plângere penală împotriva celor care l-au reţinut. "

"Este adevărat că am fugit, dar nu era o persoană în uniformă, ci cineva în civil care mi-a strigat «stai puţin», eu am fugit într-adevăr, am intrat în scara de bloc, am încerat să încui uşa după mine, nu am reuşit, după care persoana în civil m-a prins, a spus că este de la Poliţie, şi-a căutat actele, nu le-a găsit, între timp în scară au intrat mai mulţi polţişti în civil, o poliţistă în civil avea o cameră de luat vederi, au venit şi doi jandarmi, m-au scos din scara blocului, m-au încătuşat şi m-au dus la Poliţie. Nici o secundă nu mi-au spus ce am făcut şi nu mi-au cerut să mă legitimez. Mi-au pus cătuşele şi m-au dus în maşină. Voi contesta amenda şi voi face plângere penală pentru poliţie politică", a declarat protestatarul pentru Epoch Times.

Dide a fost reţinut de poliţişti şi în cursul zilei de vineri, 15 mai. Atunci el a apucat să proiecteze pe clădirea MAI două mesaje. "Vela şi Arafat, guvernare de kkt" şi "Jos ARahat, Infractorul delegat".