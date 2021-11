Construcţia de 30.000 mp, cu o investiţie iniţială de 60 milioane de euro, s-a integrat surprinzător de bine în atmosfera zonei, devenind parte din comunitate printr-un mix echilibrat de magazine ce include branduri de renume, dar şi antreprenori cu businessuri mai mici, axate pe produse locale. Astfel, centrul comercial şi-a asumat de la bun început rolul unui mall de proximitate, făcând tranziţia de la comerţul modern la cel tradiţional, specific zonei Obor, cu un focus puternic pe dezvoltarea proiectelor dedicate locuitorilor din apropiere.

Acum, la aniversarea de cinci ani, Veranda Mall îmbină noul şi vechiul într-un volum de colecţie disponibil online ce surprinde istoria cartierului Obor şi evoluţia spiritului mercantil de-a lungul timpului. Cartea „Oborul ieri şi azi” este o colecţie de articole adunate din publicaţii vechi şi devine un cadou pentru toţi cei care au făcut parte din povestea comunităţii.

Maria Crăciun, manager al centrului comercial, povesteşte despre rolul pe care Veranda Mall l-a avut în comunitate pe parcursul celor cinci ani şi despre proiectele viitoare dedicate locuitorilor din Obor.

În primă fază construcţia Veranda Mall a fost privită cu scepticism de locuitorii Sectorului 2, o bună parte dintre ei considerând că modernul nu îşi are locul în tradiţia zonei. Care este percepţia colectivă astăzi, la cinci ani de la deschiderea Veranda Mall?

Aşa este, la început oamenilor le-a fost greu să asocieze construcţia Veranda Mall cu tradiţia zonei. Însă, în timp, aceştia au înţeles că nu suntem aici ca să desfiinţăm istoria cartierului Obor, ci să o potenţăm. Să ducem povestea mai departe, venind totodată în sprijinul locuitorilor Sectorului 2 cu produse şi servicii utile pe care să le aibă în proximitate. Ne-am împrietenit treptat cu oamenii de aici, aşa cum se construieşte orice relaţie de calitate, durabilă. La cinci ani de la deschiderea Veranda Mall spunem cu bucurie că suntem parte din comunitate. Ne-am integrat în spiritul zonei, iar acest lucru s-a întâmplat cu sprijinul oamenilor care ne-au oferit şansa de a le demonstra că un mall nu este doar despre modernitate. De altfel, Veranda Mall şi-a dorit mereu să iasă din tipare. Suntem un mall atipic, suntem mallul de la Obor.

Cum a schimbat Veranda Mall zona Obor? Ce a adus nou şi care au fost beneficiile pentru locuitorii de aici?

Pe lângă faptul că am completat oferta din zonă cu o gamă variată de magazine, principalele ancore fiind hipermarketul Carrefour şi retailerul de fashion H&M, continuăm demersurile de a aduce mai aproape de locuitorii Sectorului 2 servicii şi produse ce le fac viaţa mai uşoară. Spre exemplu, am deschis recent Biroul de Evidenţă a Populaţiei Sector 2 sau şcoala de dans pentru copii AnaDance, urmând inaugurarea unei zone de entertainment mult mai spaţioasă şi foarte atractivă pentru copii şi adolescenţi. De asemenea, am completat într-un mod fericit tenant mix-ul cu o ciocolaterie Leonidas, un magazin Lusso dedicat articolelor fashion ce aparţin unor branduri foarte cunoscute, noi restaurante în zona de food court (Pasteria dei Signori, cu specific italienesc şi Puii Mei, restaurant chinezesc), librăria Cărtureşti sau cofetăria-cafenea Zoomserie. Noi magazine şi servicii vor fi funcţionale şi începând cu luna decembrie a acestui an: Optica Bucureşti, o florărie şi o berărie artizanală sau magazinul Mumuso. Pe zona de esplanadă găzduim deja în fiecare iarnă un patinoar care vara este înlocuit cu un teren de fotbal/basket, alături de variate concepte de food truck: Sarmale la Cornet, Porto Gallo, Clătite la Topogan, iar un nou restaurant cu terasă Buns Burgers & Wings urmează să se deschidă în următoarele săptămâni.

În ciuda dificultăţilor aduse de pandemie, am avut şi câteva relocări pe suprafeţe mai extinse, este vorba de magazinele English Home, Animax şi Inmedio. Planurile pentru 2022 vizează deschiderea primei locaţii din Bucureşti de hiper-farmacie Dr.Max pe o suprafaţă de peste 750 mp, completând mixul retailerilor de suprafeţe mari deja existenţi în Veranda Mall: Decathlon, World Class, C&A, H&M, CCC. De asemenea, există discuţii avansate cu câteva branduri de fashion foarte cunoscute, ţinta fiind ca acestea să fie funcţionale pe final de 2022 – început de 2023.

Cu ocazia aniversării de cinci ani, a fost lansată recent şi cartea „Oborul ieri şi azi” care vorbeşte despre istoria până în prezent a acestui cartier emblematic. Cum a pornit ideea proiectului şi ce pot descoperi cititorii în cadrul acestui volum?

Volumul „Oborul ieri şi azi” adună între paginile sale istoria completă a cartierului, de la 1760 şi până în prezent. Cartea aduce laolaltă o serie de articole din publicaţii vechi, unind mai multe piese de puzzle ce construiesc povestea locului. Ideea a prins contur din dorinţa de a oferi oamenilor posibilitatea de a cunoaşte istoria zonei şi de a înţelege mai bine spiritul acesteia. Ne-am dorit să vină ca un cadou pentru oamenii locului, fiind totodată o invitaţie de a descoperi poveştile unui cartier emblematic pentru publicul larg. Cartea poate fi accesată gratuit online şi este modul nostru de a-i mulţumi zonei căreia de cinci ani îi spunem „acasă”, contribuind la promisiunea de a duce istoria sa mai departe.

Evoluţia centrului comercial a continuat pe tot parcursul celor cinci ani. În ce a constat dezvoltarea Veranda Mall şi ce oferă în plus acum faţă de momentul deschiderii?

Investiţia iniţială a fost de 60 de milioane de euro, însă am ştiut încă de la început că va mai exista o a doua tranşă investiţională ce a avut loc la doi ani de la deschidere. Noua investiţie s-a ridicat la aproximativ 10 milioane de euro, iar suprafaţa mallului a crescut cu aproximativ 7.000 de metri pătraţi, făcând loc pentru chiriaşi ce vin mai ales din zona de entertainment. Această nouă investiţie a făcut de altfel posibilă şi deschiderea cinematografului.

Cinematograful din incinta Veranda Mall este cel mai nou din Bucureşti şi primul pas făcut pe piaţa din România de către operatorul slovac Cinemax. Ce a însemnat atingerea acestui obiectiv şi cum s-a ajuns la colaborarea cu Cinemax?

Încă de la început a existat o sinergie între Cinemax şi Veranda, ambele înscriindu-se în ceea ce am putea numi afaceri de familie. În plus, ne-am dorit un partener care să aducă un plus de valoare acestei investiţii (săli VIP, tehnologie modernă, sală de proiecţie dedicată copiilor, o sală Dolby Atmos etc.). Sperăm ca lucrurile să reintre pe un făgaş normal astfel încât cinematograful să funcţioneze la capacitate maximă. După cum se ştie, industria cinematografică a fost una dintre cele mai afectate de restricţii.

Implicarea Veranda Mall în comunitate a fost vizibilă de-a lungul timpului. Care credeţi că au fost cele mai emblematice cinci proiecte de până acum?



Când privesc în urmă îmi dau seama că au existat extrem de multe proiecte frumoase care ar putea fi menţionate. Lansarea platformei Job’Or, prin care ne-am dorit să intermediem legătura dintre angajatorii zonei de retail şi forţa de muncă din proximitate, este cu siguranţă un proiect care ar trebui menţionat. O altă iniţiativă tare dragă nouă a fost lansarea colecţiei de haine inspirată de pitorescul cartierului Obor, împreună cu designerul vestimentar Tammy Lovin. Acela a fost momentul în care am devenit primul mall autohton cu o colecţie de haine dedicată. Deschiderea Biroului de Evidenţă a Populaţiei în incinta Veranda Mall a venit, de asemenea, ca o confirmare a dorinţei noastre de a oferi locuitorilor Sectorului 2 posibilitatea de a rezolva probleme administrative într-un mod eficient, la câţiva paşi de casă. Totodată, lansarea cinematografului la sfârşitul anului 2019 a fost un moment de bucurie la nivel intern, bifând de pe listă un obiectiv setat încă de la începuturi, despre care ştiam că va contribui semnificativ la starea de bine a vizitatorilor noştri. Aş mai menţiona aici şi toate proiectele dedicate copiilor, iniţiativele desfăşurate cu sprijinul şcolilor şi grădiniţelor din sector şi deschiderea recentă a centrului ECDL ce oferă cursuri şi acreditări pentru competenţe digitale.

Proiectul Job’Or este o iniţiativă a Veranda Mall care face legătura între industria de retail şi forţa de muncă din zona Obor. Cum a luat naştere acest proiect şi care au fost rezultatele de până acum?

Iniţiativa Job’Or a luat naştere prin identificarea unei nevoi stringente pe piaţa de retail autohtonă. Auzeam adesea cum chiriaşii noştri se confruntă cu problema deficitului forţei de muncă. Ne-am gândit că am putea face ceva să îi ajutăm în acest sens, mai ales că problemele lor ne afectează, într-o oarecare măsură, şi pe noi. Astfel, am creat platforma Job’Or, un spaţiu în care retailerii din incinta mallului publică oferte de lucru, în timp ce publicul, cu precădere locuitorii din zonă, află detalii despre posturile vacante disponibile, conectându-se cu un potenţial angajator.

În momentul de faţă avem 22 de chiriaşi care pot publica anunţuri de angajare pe platformă, iar printre ei putem enumera Carrefour, Cărtureşti, LC Waikiki, Decathlon şi alţii, iar frecvenţa anunţurilor depinde de nevoile fiecărui chiriaş.

Pe lângă retaileri deja consacraţi, Veranda Mall aduce în atenţia publicului şi o serie de businessuri mici, cu antreprenori locali. Abordarea este uşor neobişnuită pentru un centru comercial. Care este proporţia antreprenorilor mici şi cum se integrează aceştia în incinta mallului?

Veranda este un mall de proximitate care încearcă să răspundă nevoilor comunităţii din care face parte. De aceea, prin mixul de chiriaşi pe care îl avem încercăm să satisfacem o mare plajă a acestor nevoi: de la partea de divertisment până la servicii poştale sau administrative, restaurante, magazine de fashion sau hypermarket. De asemenea, am încercat mereu să fim alături de micii antreprenori şi să îi sprijinim în dezvoltarea afacerilor lor. Nu o dată am fost prima locaţie pe care unii dintre antreprenori au ales-o pentru începutul afacerii lor sau începutul expansiunii acestora (de exemplu: Puii Mei, Pasteria dei Signori, Berăria care urmează să se deschidă etc.).

Ce alte segmente de produse şi servicii vă doriţi să integraţi pe viitor?

De-a lungul celor cinci ani am încercat să adaptăm tenant mix-ul şi în funcţie de nevoile oamenilor care locuiesc în zona Obor, uneori reuşind chiar să anticipăm ce le-ar fi de folos locuitorilor. Ne dorim să facem acelaşi lucru şi în anii următori şi deja am început demersuri în acest sens, atât pe partea de fashion, cât şi pentru zona de servicii şi entertainment. De la începutul lunii decembrie, clienţii Veranda Mall se vor putea bucura deja de produse şi servicii noi, prin deschiderea unei florării, a unei berării artizanale sau a unui nou spaţiu de joacă pentru copii şi adolescenţi.

Pe termen ceva mai lung ne-ar plăcea să putem valorifica zona exterioară a mallului mai mult decât o facem în prezent. Veranda Mall are un spaţiu verde exterior generos care poate deveni în timp un hub cultural şi social pentru zona Obor. Încercăm să le oferim locuitorilor din zonă un loc în care să se simtă siguri, să poată petrece timp cu familia, un loc unde să poată învăţa lucruri diferite, de la cum să îşi crească singuri plantele, la modelare 3D şi, de ce nu, cum să îşi gestioneze economiile.

Ce îşi mai doreşte Veranda Mall să schimbe la zona din care face parte în următorii ani?

Ne-ar plăcea să devenim un hub cultural al zonei, un spaţiu unde să se întâmple lucruri noi şi distractive pentru comunitate. Ne-ar plăcea, de asemenea, să încurajăm cât mai mult artiştii locali, iar un prim pas a fost colaborarea realizată cu Tammy Lovin. Desigur, ne dorim să facem mai mult de atât, prin organizarea de expoziţii, sesiuni de pictură, concerte şi altele. Însă, vom putea realiza multe dintre aceste lucruri atunci când contextul va fi propice. Ca întotdeauna vom rămâne flexibili şi deschişi spre noi oportunităţi, încercând astfel să răspundem nevoilor comunităţii din care facem parte.