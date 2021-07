Tânărul muşcat de şobolani la Piaţa Romană spune că nu a putut depune plângere la Primăria Sectorului 1. „Mi s-a spus să contactez avocatul“

„S-a întâmplat cum se întâmplă de obicei când te duci la un ghişeu. Mi s-a dat o foaie, un pix şi mi s-a spus să scriu «subsemnatul...» şi probabil că o să ajungă. Se uitau unii la alţii, nu a fost ceva clar, nu aveau chef, nu ştiu... Nu am stat să mă cert cu ei sau să fac atmosferă, am plecat şi mi-am sunat avocatul să văd ce am de făcut şi cum pot să rezolv cât mai repede această problemă. Mi s-a spus că mai bine ar fi să contactez şi avocatul, că poate să mă îndrume mai bine. Oarecum am cerut (n.r.- o audienţă cu primarul Clotilde Armand). I-am scris pe Facebook în privat unui coleg de-al dânsei. Pe mine nu despăgubirile mă mulţumesc. Eu sunt tânăr, am 26 de ani, am avut putere să dau şobolanul de pe mine. Dacă ar fi fost altă persoană mai în vârstă nu ştiu care ar fi fost situaţia. Şobolanii sunt pe străzi de vreo lună jumate-două. Într-adevăr, nu atacau, dar acum se pare că au început şi să atace...”, a declarat Cătălin, tânărul muşcat de şobolan, pentru Antena 3.





El a adăugat că vrea să meargă şi la poliţie.





Reamintim că un tânăr de 26 de ani a fost muşcat de picior de un şobolan, în zona Piaţa Romană, el ajungând de urgenţă la spital, unde medicii i-au prescris tratament antirabic şi antibiotic. Incidentul ar fi avut loc lângă parcul Grădina Icoanei.