Tânără aflată sub influenţa drogurilor, rănită după ce a lovit o altă maşină în parcarea unui centru comercial din Bucureşti

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidenul a avut loc, joi după-amiază, în parcarea unui complex comercial din sectorul 6.

Astfel, o femeie în vârstă de 26 de ani, care conducea un autoturism în parcarea complexului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un alt autovehicul, parcat.

Ca urmare, ea a fost rănită uşor, fiind transportată la Spitalul Universitar.

"De asemenea, aceasta a fost testată cu aparatul alocooltest, rezultatul fiind zero şi cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenţa în organism a substanţelor psihoactive. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere sub influenţa substanţelor psihoactive şi vătămare corporală din culpă", a transmis Brigada Rutieră.