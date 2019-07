Statuia lui Ion C. Brătianu, amplasată în Piaţa Universităţii. Va avea 14 metri înălţime şi 160 de tone

În noaptea aceasta începe lucrările pentru montarea soclului şi a pieselor din bronz care întregesc ansamblul statuar I.C. Brătianu. Statuia va avea 14 metri înălţime şi va cântări aproximativ 160 de tone, fiind finanţată integral de municipalitatea Bucureştiului, informează digi24.ro.

Monumentul va fi amplasat în Piaţa Universităţii pe spaţiul dintre Ministerul Agriculturii şi Spitalul Colţea, unde în prezent se afla statuia „Vioara spartă”.

Statuia lui I.C. Brătianu va fi replica a statuii inaugurat pe 18 mai 1903, realizată de sculptorul francez Ernest Dubois.

„Monumentul era situat la intersecţia Bulevardelor Colţei (actual I.C.Bratianu) cu Carol l si a fost realizat de sculptorul francez Ernest Henri Dubois, in urma unui concurs internaţional din 1900 si a fost inaugurat in 18 mai 1903. In 1948, după venirea regimului comunist la putere, monumentul a fost topit la fostele uzine Republica. In calitate de consilieri in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti avem obligaţia sa promovam si sa susţinem recuperarea identităţii culturale si istorice a Capitalei. În acest sens propunem reconstrucţia şi amplasarea statuii lui lon C. Brătianu in Piaţa Universităţii (21 decembrie 1989), lângă Palatul Ministerului Agriculturii si Spitalul Colţea, vis a vis de Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, se arata în proiectul de hotărâre.





Lucrările pentru amplasarea monumentului vor dura în jur de două luni şi jumătate.

În timpul lucrărilor, una din benzile de circulaţie va fi blocată câteva ore, atunci când componentele monumentului vor fi transportate.

Statuia lui I.C. Brătianu va fi replica a monumentului inaugurat pe 18 mai 1903. Ansamblul a fost distrus ulterior, în 1948, de comunişti. Statuia originală fusese proiectată de arhitectul Petre Antonescu şi realizată de sculptorul francez Ernest Dubois şi se afla la intersecţia Bulevardului Colţei, actualul Bulevard I.C. Brătianu cu Bulevardul Regele Carol I. Vreme de 45 de ani, ansamblul statuar a fost neatins. În arhiva de filme se vede clar că ansamblul Ion C. Brătianu era în Piaţă chiar şi în ziua în care Armata Roşie a intrat în Bucureşti în 1944.

În 1948, dupa venirea regimului comunist la putere, monumentul a fost topit la fostele uzine Republica, se arată în proiectul aprobat de Consiliul General al Primăriei Capitalei în ianuarie 2014. Reparaţia morală a apărut însă în 2016, când Consiliul General al Capitalei a organizat un concurs de soluţii pentru refacerea lucrării istorice. Dreptul de realizare i-a fost acordat sculptorului Ionel Stoicescu.

Municipalitatea vrea să inaugureze ansamblul Ion C. Brătianu pe 20 septembrie, cu ocazia zilelor Bucureştiului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: