Scandalul gunoiului de la Sectorul 1: mizele ascunse şi disputele politice

Administraţia Sectorului 1, condusă de primarul Clotilde Armand este iar în plin scandal şi conflict cu firma care ar fi trebuit să se ocupe de strângerea gunoaielor din Sectorul 1. Edilul a acuzat „un nou şantaj de tip mafiot” din partea companiei de salubrizare Romprest. Romprest Service SA a anunţat, marţi, că operatorii staţiilor de sortare/tratare a deşeurilor colectate şi transportate de către companie au limitat activitatea din 22 mai, iar începând cu 1 iunie au suspendat-o integral, din cauza neachitării serviciilor prestate în beneficiul Sectorului 1. Totodată, depozitului ecologic Iridex nu i s-a prelungit contractul de către Primăria Municipiului Bucureşti, iar autoritatea contractantă, căreia îi revine această obligaţie legală, nu a dispus o soluţie alternativă, deşi a fost notificată în mod repetat în acest sens încă din 9 aprilie, susţine Romprest.

O situaţie similară s-a întâmplat şi la finalul lunii noiembrie 2020, când timp de câteva săptămâni, firma Romprest nu a mai ridicat deşeurile din Sectorul 1, din cauză că Primăria avea la vremea respectivă facturi neplătite de 94 milioane lei. Primarul Clotilde Armand a declarat atunci că facturile ar fi umflate şi din această cauză nu le plăteşte.

Pe de altă parte, în media au apărut atunci documente care au arătat că Administraţia Domeniului Public a semnat, din decembrie 2020, un contract cu firma SC Blue Planet Services SRL pentru colectarea gunoiului de pe străzi, după cum a aratăt PS News, deşi exista un contract cu Romprest . Prin acest contract 800 de metri cubi de gunoi ar fi urmat să fie ridicaţi de firma menţionată. Contractul ar fi fost unul cu atribuire directă, fără transparenţă, ceea ce ridică semne de întrebare semne de întrebare referitoare la legalitatea acestuia, potrivit sursei citate. Potrivit Profit.ro, SC Blue Planet Services SRL a fost cumpărată în 2018 de Rosal Grup, firmă fondată de Silviu Prigoană. SC Blue Planet Services SRL se află pe piaţă din 2013, fiind o firmă destul de mică, după cum arată sursa citată.

Opoziţia din Consiliul Local acuză şi acum faptul că edilul nu ar mai fi de acord cu o continuare a contractului cu Romprest, pentru a face loc altor firme, fiind invocate şi alte decizii asemănătoare. Social-democraţii au afirmat în mai multe şedinţe ale Consiliui Local că administraţia USR-PLUS nu face decât să-şi impună propriile companii pentru diferite servicii din sector, cazul gunoiului fiind cel mai des invocat. De altfel, una din consilierele PSD, Daniela Popa, cerea vineri tranşarea imediată a conflictului între primar şi firma de salubrizare.

Declaraţiile PSD-iştilor au venit şi în contextul în care un fost candidat la Consiliul Local al USR, Cornel Bărbuţ, urma să se ocupe de rezolvarea situaţiei parcărilor de la Sectorul 1, cu toate că două dintre firmele sale aveau exact acelaşi oboect de activitate şi se ofereau să asigure „serviciile de consultanţă pentru elaborarea Strategiei de parcări a Sectorului 1 pentru perioada 2021-2024”. Deci problema nu e singulară.

Joi, Romprest a dat un comunicat prin care susţine că actuala conducere a Sectorului 1 aplică clauzele contractului într-o manieră discreţionară. „De la instalarea noii administratii, relatia contractuala, obligatorie in cazul unui contract derulat in beneficiul comunitatii si supus unor reglementari legale - care necesita confirmari ale prestatiilor si raportari lunare catre autoritatile de mediu - este guvernata de dictatul primarului, de impunerea unor masuri abuzive si fara corespondent in documentatia de atribuire”, se arată în poziţia publică a Romprest.

În schimb, Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, cere Prefecturii să fie declarată stare de alertă în sector din cauza situaţiei sanitare. Edilul a pasat din nou vina privind situaţia gunoiului în curtea Romprest, despre care spune că nu şi-a plătit facturile către staţiile de sortare. La precedenta criză a gunoaielor din Sectorul 1, situaţia a fost detensionată după ce Primăria Sectorului 1 a plătit 14 milioane de lei dintr-o datorie de aproape 100 de milioane.

Dispută în coaliţie

Sectorul 1 nu e afectat doar de criza gunoaielor, ci şi de conflcitele politice din interiorul coaliţiei. Organizaţia PNL Sector 1 o acuză pe primarul sectorului Clotilde Armand că a emis, în mod „abuziv şi aberant” o dispoziţie care o lasă pe Ramona Porumb, viceprimarul PNL, fără nicio atribuţie. Liberalii şi USR-PLUS au fost în conflict până la finalul lunii aprilie, când până la urmă au bătut palma, pentru a putea trece bugetul pe 2021.