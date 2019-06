Scandal pe pasajul de la Doamna Ghica. Se cere refacerea proiectului, cu linie de tramvai sau pasaj subteran. Gabriela Firea: Opoziţia blochează lucrarea

hotnews.ro. Primarul Gabriela Firea acuză consilierii PNL si USR blocheaza un proiect esenţial pentru fluidizarea traficului din Capitala. Marius Coaje, consilierul primarului pe infrastructură, spune că municipalitatea nu a pus linie de tramvai pe pasaj deoarece nu are loc şi vine cu explicaţii de ce nu se poate face pasaj subteran şi cum vor fi protejaţi locuitorii din zonă de zgomot. Consilierii USR şi PNL au argumentat că proiectul nu include şi linie de tramvai pe pasaj, aşa cum prevede strategia oraşului, arată urât şi a fost făcut în mod heirupist, arată. Primarul Gabriela Firea acuză consilierii PNL si USR blocheaza un proiect esenţial pentru fluidizarea traficului din Capitala. Marius Coaje, consilierul primarului pe infrastructură, spune că municipalitatea nu a pus linie de tramvai pe pasaj deoarece nu are loc şi vine cu explicaţii de ce nu se poate face pasaj subteran şi cum vor fi protejaţi locuitorii din zonă de zgomot.

De ce nu a votat opoziţia proiectul?

Ciprian Ciucu, consilier general PNL, spune că pasajul este extrem de invaziv şi această soluţie tehnică este inoportună. ”Modul în care arată acest proiect în acest moment este cel puţin înfricoşător pentru acea zonă. În afară de faptul că este extrem de invaziv şi foarte urât ca şi aspect, este inoportună această soluţie din punct de vedere tehnic. În lipsa unui studiu foarte clar de fezabilitate, care să conţină inclusiv consultări la nivel local cu oamenii, nu putem face orice altceva decât să blocăm acea tentativă de a duce acea monstruozitate în Bucureşti. În plus, acel pasaj se face după ce Primăria Sectorului 2 a investit bani să amenajeze spaţiul verde”, a explicat Ciucu. Acesta a mai explicat că un pasaj subteran era mai potrivit.

Ana Maria Ciceală, consilier general USR a declarat faptul că proiectul a fost făcut fără consultare, iar locuitori din zonă se opun.

”Eu vreau să vă spun ce ne spun cetăţenii care ne-au scris pe acest subiect şi care spun că în primul rând nu s-a organizat de către primărie o dezbatere publică. Şi spun aşa: ”PMB a decis să ne agraveze condiţiile de viaţă, şi aşa extrem de frustrante în acest oraş, printr-o decizie nefundamentată de a construi pasajul. Pe lângă un zgomot infernal care depăşeşte orice limită de poluare fonică, un miros înecăcios de noxe, maşini care circulă pe trotuar, acum vom avea şi un pasaj cu 4 benzi fix sub nas. Celelalte 4 benzi vor continua să funcţioneze sub pasaj. Pasajul urmează să ne treacă prin faţa ferestrei mie şi altor sute de locatari, 10 blocuri afectate a câte 8 şi 10 etaje, să ridice noxele şi zgomotul, va reduce din trotuar şi din locurile de parcare şi aşa puţine şi ne va da o privelişte de vis spre pod”. Acest proiect este foarte inoportun”, a declarat Ana Ciceală.

Ce spune primarul general

Primarul Gabriela Firea spune că opoziţia blochează un proiect vital pentru oraş. „Consilierii PNL şi USR blochează un proiect esenţial pentru fluidizarea traficului din Capitală, ignorând beneficiile pe care o astfel de investiţie le are pentru una din zonele cele mai aglomerate din Bucureşti. Era necesar să preluăm acest teren pentru execuţia pasajului Doamna Ghica-Colentina şi vă reamintesc că am atribuit proiectarea şi execuţia încă din luna mai. Pasajul este prevăzut cu 4 benzi de circulaţie iar avantajele realizării sale sunt incontestabile: se vor elimina blocajele de trafic din zonă, va creşte viteza de circulaţie şi accesibilitatea zonei, se va reduce rata accidentelor prin adoptarea unor măsuri de siguranţă. Realizarea pasajului are impact şi asupra mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale”, a declarat Gabriela Firea.

Cum răspund reprezentanţii instituţiei acuzelor

Contactat de HotNews.ro, Marius Coaje, consilierul primarului pe probleme de infrastructură, spune că realizarea unui pasaj subteran ar fi foarte scumpă, de cel puţin două ori mai mare decât cel suprateran.

”Nu s-a discutat niciodată despre pasaj subteran. Este un studiu de fezabilitate mai vechi, care prevedea ca pasajul să fie făcut pe Şoseaua Colentina, s-a refăcut studiul de fezabilitate şi a rezultat că măsura cea mai bună ar fi un pasaj peste Şoseaua Colentina, pe strada D-na Ghica. Tot din studiul de fezabilitate a reieşit că trebuie să fie suprateran fiindcă sunt costuri de două ori mai mici. Când vorbim despre acel tramvai, eu cred că asociaţia Metrou Uşor se referă să fie tramvai pe pasaj, dar nu încape nici pe pasaj, fiindcă ajungem prea aproape de blocuri, iar pe strada Dna Ghica, spre Petricani, nu este loc pentru tramvai. Avem nevoie de un spaţiu de minim 8 m ca să punem tramvai, iar artera respectivă este îngustă, intrăm peste locurile de parcare şi peste trotuar. În ceea ce priveşte pasajul subteran, pe acolo trece o magistrală RADET, colector de la ApaNova, cablu de 110 kv de la Enel. Blocurile sunt prea aproape, trebuie consolidată toată zona dinspre blocuri, fiindcă sunt blocuri înalte. Costurile sunt foarte mari”, a explicat Marius Coaje.

În ceea ce priveşte poluarea fonică, Marius Coaje dă asigurări că se vor monta panouri de protecţie, iar după construirea pasajului în zonă se va circula mai bine ceea ce va duce la reducerea poluării aerului.

