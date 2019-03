Români, chinezi şi turci se bat pe licitaţia pentru tramvaiele din Bucureşti

Este vorba, potrivit datelor din SICAP, de Astra Vagoane Călători Arad – RRC QINGDAO SIFANG CO. LTD şi turcii Durmazlar Makine San Ve Tic AS. Asocierea cu chinezii a fost singura soluţie găsită de arădeni pentru a putea îndeplini criteriul eliminatoriu privind cifra de afaceri din caietul de sarcini(minim 260 de milioane de lei în fiecare din ultimii trei ani).

Pentru a participa la licitaţie companiile doritoare au trebuit să îndeplinească mai multe cerinţe obligatorii, printre care o medie a cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani, de minim de 280 milioane lei, scrie clubferoviar.ro. De asemenea, a fost necesar că acestea să depună documente din care să reiasă că a livrat/furnizat produse similare cu cele care fac obiectul achiziţiei, la nivelul unuia sau mai multor contracte în valoare cumulata de minim 28.000.000 lei, cu indicarea datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Acest criteriu obligatoriu a contravenit intereselor unicului producător autohton de tramvaie, Astra Vagoane Călători Arad.

În cadrul procedurii pentru achiziţia de tramvaie moderne, la termenul limită din data de 15 martie, au depus oferte doi producători de material rulant, respectiv Astra Vagoane Călători şi Durmazlar Makine Sân Ve Tic AŞ din Turcia. La expirarea termenului pentru depunerea ofertelor pentru achiziţia a 100 de tramvaie au rămas în competiţie doar doi operatori, desi în cadrul procedurii s-au înscris 20 de companii. Mai multe companii au depus contestaţii.

Cele 100 de tramvaie noi vor avea podeaua complet coborâtă pe ţoaţă lungimea vehiculului, din gama de 36 m, cu minim 5 uşi duble, dotate cu echipament de climatizare destinat asigurării atât a aerului condiţionat, cât şi a încălzirii salonului pasageri. Sistemul va oferi posibilitatea reglării, atât a temperaturii, cât şi a debitului de aer.

Caracteristici tehnice

De asemenea, prin documentaţia de achiziţie s-a solicitat că tramvaiele să aibă o capacitate de cel puţin 220 de călători total, din care minim 56 pe scaune, să aibă nivel de zgomot redus, instalaţie de supraveghere video, echipamente pentru validarea cardurilor.

Pentru persoanele cu dizabilităţi care folosesc scaune cu rotile, se vă prevedea o platforma rabatabila sau culisanta cu acţionare manuala şi se vor amenaja 2 locuri speciale la cea mai apropiata uşa dubla de acces fata de postul de conducere. De asemenea, în apropierea acestor spa'ii trebuie prevăzute bare de susţinere, dispozitive de asigurare, butoane de comand[ şi comunicare etc.

Alte caracteristici tehnice

– durata de utilizare a tramvaiului – minim 30 ani

– garanţia funcţionarii fară defecţiuni a tramvaiului – minim 5 ani sau minim 300.000 km, indiferent care se îndeplineşte primul de la data încheierii procesului verbal de recepţie pentru tramvai în ansamblu şi toate componentele acestuia

– lăţimea caroseriei tramvaiului 2400 – 2450mm,

– consumul specific de energie electrica este factor de evaluare cu o pondere însemnată.

– instalaţia IT care echipează tramvaiul şi realizează funcţiile de informare călători (audio-vizuala), infotainment, numărare călători, supraveghere video, Wi-Fi şi sistem de comunicare online.

– posibilitatea transportării bicicletelor printr-un sistem de prindere şi fixare rabatabil, care să nu ocupe spaţiul destinat călătorilor atunci când nu este utilizat.

– echipare cu sistem infotaiment cu monitoare TFT LCD-LED sau superioare pentru indicarea traseului, a poziţiei tramvaiului în traseu şi pentru difuzarea de reclame comerciale, cu proprietăţi antivandalism, montate în interiorul salonului pentru călători astfel: minim 4 monitoare.

