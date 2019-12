Reprezentanţii Termoenergetica Bucureşti susţin că au negociat favorabil noul contract de furnizare a energiei termice cu ELCEN

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Termoenergetica, directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti S.A., Alexandru Burghiu, a declarat, joi, că a obţinut modificarea unor prevederi contractuale defavorabile până în prezent bucureştenilor, în noul contract de furnizare a energiei termice între CMTEB şi ELCEN.

"Acest contract a fost mai mult decât dăunător pentru RADET Bucureşti şi vedem efectele lui prin penalităţile cumulate, în valoare de 3,7 miliarde de lei. Am reuşit şi am înlăturat o parte din clauzele ce au condus la aceste penalităţi. Am reuşit şi am scos această decalare de 10 zile de la data facturării de ELCEN şi data la care noi facturăm la cetăţeni", a afirmat Alexandru Burghiu.

Directorul General CMTEB a precizat că un nou pas s-a făcut şi prin introducerea în contractul dintre CMTEB şi Primăria Municipiului Bucureşti a posibilităţii plăţii unui avans de 50%, astfel încât noua companie să aibă asigurat un cash flow, pentru plata facturilor de energie termică în perioada estivală, atunci când se generează penalităţi din cauza caracterului sezonier al activităţii de furnizare a energiei termice.

Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant , a transmis, joi, că semnarea contractului cadru cu ELCEN este tergiversată de conducerea companiei municipale Termoenergetica Bucureşti, noul distribuitor de energie termică al Capitalei.

”În paralel, continuând politica de forţă impusă de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) care a obligat ELCEN să livreze apa caldă gratis către RADET, Termoenergetica solicită ELCEN să furnizeze agent termic pe baza unor comenzi zilnice, în afara contractului, adică nelegal”, se arată în comunicat.

La aproape 30 de zile de la şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în care s-a decis majorarea de capital a Termoenergetica cu aproximativ 650 milioane de lei, PMB nu a transferat niciun leu în conturile societăţii, potrivit companiei.

”Acest lucru înseamnă că Termoenergetica, urmând modelul RADET, va primi energie termică gratis de la ELCEN şi va acumula datorii, fiind lipsită totodată de capitalul de lucru necesar pentru plata salariilor şi pentru reparaţiile reţelei de conducte. În prezent, datoriile curente neîncasate de ELCEN au ajuns la cca 250 milioane de lei, fără a lua în calcul datoria istorică de 3,7 miliarde de lei”, se arată în comunicat.

În tot acest timp, acţiunile de imagine ale PMB pentru care sunt cheltuite sute de milioane de lei s-au intensificat, ceea ce ar demonstra dezinteresul pentru problemele structurale cu care se confruntă oraşul, potrivit administratorului.

”Atragem din nou atenţia că această abordare afectează substanţial situaţia economică a ELCEN, societate aflată deja în insolvenţă, care face eforturi deosebite de a duce la îndeplinire planul de reorganizare”, se arată în comunicat.

Compania consideră că este un semnal de alarmă refuzul conducerii primăriei de a constitui o garanţie cuprinsă în contractul cadru menită să asigure recuperarea creanţelor ELCEN, care ar reprezenta şi o dovadă a bunei credinţe şi o garanţie inclusiv a faptului că nu se doreşte urmarea modelului RADET.