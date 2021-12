Primăria Sectorului 6 nu a autorizat comercializarea de produse pirotehnice, dar ITM şi DGPMB da. Ciprian Ciucu avertizează colindătorii cu boxe

„Am decis că Primăria Sectorului 6 să nu autorizeze comercializarea de produse pirotehnice pe aria Sectorului 6. Pocnitorile produc un mare disconfort populaţiei, aceste manifestări nu au nimic în comun cu “tradiţionalul”, a precizat primarul Sectorului 6.

Potrivit lui, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Poliţia Municipiului Bucureşti au avizat însă comercializarea acestor produse pe raza Sectorului 6, într-o baracă dintr-o parcare.

„Aflu că Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Poliţia Municipiului Bucureşti au avizat aşa ceva în Sectorul 6. Eu nu ştiu cum aceste instituţii şi-au permis să dea un astfel de aviz pentru depozitarea şi comercializarea unor astfel de produse într-o baracă dintr-o parcare. Din punctul meu de vedere este vorba despre inconştienţă, pericolul este evident. M-aş fi aşteptat ca după nenorociri precum Colectiv să fie mai atente”, a afirmat el.

Primăria Sectorului 6 a dispus ca Poliţia loală să supravegheze acea locaţie şi dacă produsele vor fi comercializate minorilor, să fie înştiinţate imediat Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi Poliţia Română.

„Pentru că nu avem atribuţii să o închidem (doar poliţia naţională are) am dispus Politiei Locale să supravegheze acea locaţie non-stop şi să strângă dovezi dacă vor comercializa minorilor astfel de produse, pentru a le prezenta Primăriei Generale (Poliţia Municipiului Bucureşti şi-a dat avizul!) şi Poliţiei MAI. Din câte am înţeles alte primării de Sector au dat autorizaţii pentru aşa ceva”, a mai spus Ciucu.