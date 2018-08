Primăria Capitalei a semnat contractul pentru achiziţia celor 106 ambulanţe noi

Primele ambulanţe vor fi livrate în luna noiembrie a acestui an şi vor înlocui o mare parte dintre ambulanţele care au o vechime de până la 16 ani, potrivit News.ro.

Ambulanţele marca Volkswagen vor fi distribuite de firma DeltaMed pe parcursul unui an, primele ambulanţe urmând să fie livrate în luna noiembrie a acestui an, o altă tranşă va intra în dotarea SABIf în luna februarie a anului viitor, în mai şi ultimele în luna iulie. Valoarea totală a contractului este 8,7 milioane de euro, din care 4,6 milioane de euro este suma din dividendele de la Apa Nova, iar restul din buget.

"Aceste ambulanţe sunt marca Volkswagen şi vor fi livrate pe parcursul unui an de zile, începând cu luna noiembrie a acestui an, iar cele mai multe vor fi livrate până în luna februarie, minimum 62 de ambulanţe tip B şi 12 ambulanţe tip C. Până în mai 2019 vor mai fi livrate minimum 13 ambulanţe tip B şi minimum două tip C. Până în iulie vor mai fi livrate şi celelalte 14 bucăţi tip B şi trei tip C. Valoarea totală a acestui contract este de 8,7 milioane de euro, din care 4,6 milioane de euro este suma provenită din dividendele cuvenite Primăriei Capitalei din contractul pe care îl derulăm cu Apa Nova şi restul de 4,1 de milioane de euro fiind din bugetul propriu. Aceste 106 ambulanţe de urgenţă rămân în proprietatea Primăriei Capitalei, dar ele vor fi folosite de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, care are mare nevoie de înnoirea parcului de ambulanţe”, a declara miercuri primarul Capitalei Gabriela Firea, într-o conferinţă de presă.

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov are în dotare 108 maşini, 80 la sută dintre ele având depăşită durata de folosinţă, a precizat directorul SABIf Alis Grasu. Potrivit acesteia, multe dintre ambulanţe au deja 16 ani vechime.